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Екстремальні пологи на Волині: як медики врятували породіллю

Екстремальні пологи на Волині: як медики врятували породіллю
На Волині медики швидкої допомоги рятували породіллю.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці у facebook.

До медиків о 06.22 поступив виклик, в якому стурбований чоловік повідомив про те, що у його вагітної дружини раптово почались перейми і вона буде народжувати.

Відтак, за три хвилин бригада "швидкої" прибула на місце виклику. Пішки піднявшись у квартиру на шостий поверх, медики оглянули схвильовану і налякану вагітну жінку, допомогли зібрати необхідні речі і почали спускатись східцями в низ в повній темряві, адже ліфт не працював і сходова клітка зовсім не освітлювалася. До першого поверху залишилось кілька сходинок, як раптом у жінки відійшли навколоплідні води і вона почала стрімко народжувати. Лікар ледве встигла підхопити новонароджене немовля, знайти затискачі і навпомацки перетиснути пуповину.

Медики за лічені секунди дитині знайшли необхідні речі, разом з мамою перенесли в автомобіль швидкої, загорнули обох у термопокривала і доставили в пологовий будинок.

Не дивлячись на стрімкі пологи і екстремальні умови дитина народилася здорова. Вже в лікарні, обстежуючи немовля медики виявили, що народилася дівчинка.

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Теги: пологи, медики, Волинь
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