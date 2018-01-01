У Ковелі провели першу операцію за допомогою новітнього ангіографа





Про це йдеться на сторінці facebook "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу".



Днями тут зробили три коронографії та одне стентування.



Це обладнання – вартісне, обійшлося у понад 605 тисяч доларів. А для того, щоб воно запрацювало, у Ковелі зробили ремонт приміщень. Тож лише облаштування відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії обійшлося місцевому бюджету у майже 4 мільйони гривень. І створення умов відповідно до вимог виробника – обов’язкова опція, без якої високоточну техніку не введуть в експлуатацію та не нададуть гарантій на неї.



А ще тривалий час відбувалися навчання спеціалістів, які працюватимуть на ангіографі. По-перше, судинні хірурги та нейрохірург кількаразово пройшли курси у Київському центрі серця Тодурова, інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, Національному інституті серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова, в обласних лікарнях Луцька та Львова і навіть у клініках Польщі. А по-друге, постачальник делегував своїх сертифікованих фахівців у Ковель, аби місцеві медики на місці ознайомилися з тонкощами роботи з технікою. Тож і ці перші втручання у місті залізничників пройшли під пильним оком гості з Києва – провідного фахівця по ангіографії Єлизавети Мельник, яка працюватиме у ЦРЛ до кінця цього тижня. Крім неї, колегам допомагали луцькі кардіологи Олександр Христюк та Ірина Січкарук.



Те, що відбулося вчора, медичною термінологією звучить так: три коронографії та одне стентування проксимального відділу передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії (ПМШГ ЛКА). А звичайною мовою – проведено діагностику трьом волинянам віком від 35-ти до 65 років. А одному – 41-річному – після перенесеного понад тиждень тому інфаркту міокарда (про який, до слова, він навіть не знав) поставлено стент, що дозволить людині повернутися до звичного способу життя.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельській центральній лікарні за допомогою нового сучасного ангіографа провели перші дослідження й оперативні втручання.Про це йдеться на сторінці facebook "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу".Днями тут зробили три коронографії та одне стентування.Це обладнання – вартісне, обійшлося у понад 605 тисяч доларів. А для того, щоб воно запрацювало, у Ковелі зробили ремонт приміщень. Тож лише облаштування відділення ангіографії та ендоваскулярної хірургії обійшлося місцевому бюджету у майже 4 мільйони гривень. І створення умов відповідно до вимог виробника – обов’язкова опція, без якої високоточну техніку не введуть в експлуатацію та не нададуть гарантій на неї.А ще тривалий час відбувалися навчання спеціалістів, які працюватимуть на ангіографі. По-перше, судинні хірурги та нейрохірург кількаразово пройшли курси у Київському центрі серця Тодурова, інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, Національному інституті серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова, в обласних лікарнях Луцька та Львова і навіть у клініках Польщі. А по-друге, постачальник делегував своїх сертифікованих фахівців у Ковель, аби місцеві медики на місці ознайомилися з тонкощами роботи з технікою. Тож і ці перші втручання у місті залізничників пройшли під пильним оком гості з Києва – провідного фахівця по ангіографії Єлизавети Мельник, яка працюватиме у ЦРЛ до кінця цього тижня. Крім неї, колегам допомагали луцькі кардіологи Олександр Христюк та Ірина Січкарук.Те, що відбулося вчора, медичною термінологією звучить так: три коронографії та одне стентування проксимального відділу передньої міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії (ПМШГ ЛКА). А звичайною мовою – проведено діагностику трьом волинянам віком від 35-ти до 65 років. А одному – 41-річному – після перенесеного понад тиждень тому інфаркту міокарда (про який, до слова, він навіть не знав) поставлено стент, що дозволить людині повернутися до звичного способу життя.

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