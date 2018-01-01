Вийти заміж за принца: яких іноземців обирають волинянки

Крім наших співвітчизників, “другою половинкою” волинянок стали громадяни 31 країни світу.Це, зокрема 54 поляки, по 9 азербайджанців і росіян, по 8 білорусів і німців, 6 молдаван, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.А також 33 волинянина обрали для створення родини іноземок, з них 10 зупинили свій вибір на громадянках Білорусі, 8 – Росії, 7 – Узбекистану, по 2 – Азербайджану, Естонії і Польщі та по 1 –Великобританії і Туркменістану.Середній вік жінок, які вийшли заміж, склав 27 років, а чоловіків, що одружились – 29 років. Наймолодшими нареченими були 42 дівчини та 4 юнаки, які узаконили сімейні стосунки у віці до 18-ти років.Поряд з цим, вирішили поєднати свої долі 29 жінок і 63 чоловіки у віці 60 років і старші.