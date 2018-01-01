Вийти заміж за принца: яких іноземців обирають волинянки
Сьогодні, 17:33
Крім наших співвітчизників, “другою половинкою” волинянок стали громадяни 31 країни світу.
Це, зокрема 54 поляки, по 9 азербайджанців і росіян, по 8 білорусів і німців, 6 молдаван, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
А також 33 волинянина обрали для створення родини іноземок, з них 10 зупинили свій вибір на громадянках Білорусі, 8 – Росії, 7 – Узбекистану, по 2 – Азербайджану, Естонії і Польщі та по 1 –Великобританії і Туркменістану.
Середній вік жінок, які вийшли заміж, склав 27 років, а чоловіків, що одружились – 29 років. Наймолодшими нареченими були 42 дівчини та 4 юнаки, які узаконили сімейні стосунки у віці до 18-ти років.
Поряд з цим, вирішили поєднати свої долі 29 жінок і 63 чоловіки у віці 60 років і старші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це, зокрема 54 поляки, по 9 азербайджанців і росіян, по 8 білорусів і німців, 6 молдаван, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.
А також 33 волинянина обрали для створення родини іноземок, з них 10 зупинили свій вибір на громадянках Білорусі, 8 – Росії, 7 – Узбекистану, по 2 – Азербайджану, Естонії і Польщі та по 1 –Великобританії і Туркменістану.
Середній вік жінок, які вийшли заміж, склав 27 років, а чоловіків, що одружились – 29 років. Наймолодшими нареченими були 42 дівчини та 4 юнаки, які узаконили сімейні стосунки у віці до 18-ти років.
Поряд з цим, вирішили поєднати свої долі 29 жінок і 63 чоловіки у віці 60 років і старші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині лісівники дисциплінують мисливців. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Вийти заміж за принца: яких іноземців обирають волинянки
Сьогодні, 17:33
Екстремальні пологи на Волині: як медики врятували породіллю
Сьогодні, 17:04
На Волині почали частіше одружуватися
Сьогодні, 17:00
Медіа