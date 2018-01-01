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Як на Волині лісівники дисциплінують мисливців. ВІДЕО

Як на Волині лісівники дисциплінують мисливців. ВІДЕО
На початку листопада стартував сезон полювання на хутрових звірів майже в усіх угіддях Волинської області. Та не всі мисливці сумлінно дотримуються правил полювання.

Кількох таких вдалось викрити під час спільного рейду лісової охорони у неділю, 18 листопада, - пише Район.Луцьк.

За правилами, у період полювання мисливцям необхідно мати відповідне посвідчення, контрольну та відстрільну картки, дозвіл на зброю та паспорт на мисливського пса. Щоб виявити порушників правил лісова охорона разом із поліцією періодично влаштовують рейди. Кажуть, нині популярне полювання з підходом на зайця. Відтак, рейди найдоцільніше влаштовувати у полях.

За наявності порушень мисливці отримують протокол. До прикладу, хтось забув зробити документи на пса, вписати дату полювання у контрольну картку чи взяв на полювання прострочений дозвіл на зброю.

За подібні порушення їм загрожує від 6 до 60 неоподаткованих мінімумів.

В середньому по області щорічно складається від 350 до 450 протоколів із різноманітними порушеннями. Найчастіше – полювання без належного дозволу або полювання в заборонених місцях чи в заборонений час.



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Теги: лісівники, мисливці, порушники
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