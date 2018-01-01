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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 листопада
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -5…-3 градусів, удень – -1…+1. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



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Теги: прогноз, погода, Волинь
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