Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 листопада
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -5…-3 градусів, удень – -1…+1. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешові, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до -5…-3 градусів, удень – -1…+1. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-4 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО
Сьогодні, 20:48
У Чорну п’ятницю в ТРЦ «ПортCity» діятиме Територія моди*
Сьогодні, 20:32
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинян просять допомогти відбудувати келію жіночого монастиря
Сьогодні, 19:45
Медіа