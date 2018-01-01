Практика не «для галочки»: волинським студентам пропонують спробувати себе у банківській справі*





Студентські роки всі називають найкращими. Проте зараз університетська пора - це не тільки молодість і розваги, але й безліч можливостей для реалізації себе і своїх талантів.



Студенти 30 навчальних закладів Волині отримують стипендію у ПриватБанку. 12 тисяч молодих людей щодня користуються банківськими послугами та онлайн-сервісами. Але ПриватБанк надає клієнтам не тільки фінансові послуги, але й цікаві можливості. Так, молодь, яка планує майбутнє у банківській справі або ж вагається з професійним вибором і хоче спробувати себе у фінансовій сфері, може пройти онлайн-практику у ПриватБанку.



Це унікальна можливість пройти практику, не виходячи з дому. Програма складається з 10 теоретичних та 5 практичних модулів, за які практикант набирає до ста балів. По завершенню кожен випускник онлайн-практики отримує офіційний сертифікат, який за потребою може пред’явити в університеті.



Важливо те, що за такого підходу практика не перетворюється на “відбування” годин “для звіту”: для успішних практикантів вона стає першою сходинкою у кар’єрі. Адже ті, хто пройшов практику із високими балами, зараховуються до кадрового резерву ПриватБанку та мають шанс отримати престижну роботу у фінансовій установі.



“Фактично, проходячи онлайн-практику, людина навчається всьому тому, чого ми вчимо наших працівників на початку роботи. Оскільки ми найбільш інноваційний банк, така програма не тільки відповідає нашій системі роботи, але й дає розуміння, як працюють банківські програмні комплекси, знайомить із фінансовими послугами та особливостями їх надання саме у ПриватБанку”, - пояснила керівник напрямку Трудових ресурсів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Антоніна Зарубайко.



Проходження онлайн-практики безкоштовне і доступне кожному охочому. Для цього необхідно зареєструватися на сайті

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