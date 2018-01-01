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Лікаря-нарколога, що обстежила Зайцеву, так і не знайшли

Лікаря-нарколога, що обстежила Зайцеву, так і не знайшли
Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській долучив до справи документи про те, що лікар-нарколог, яка обстежила Олену Зайцеву, не знайдена.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в суді.

"Прокурор Ігор Омельченко передав суду три рапорти поліцейських, що взяли участь у пошуку лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою після ДТП обстежувала фігурантку Зайцеву на предмет наявності опіатів, про те, що її місцезнаходження не знайдено", - зазначили в суді.

Суддя не назвав точних термінів пошуку лікаря: "Відомості про те, що вона виїхала на непідконтрольну територію, офіційно не потверждені".

"Суд також розглянув клопотання захисту Геннадія Дронова про відведення всіх чотирьох автотехнічних експертів, які проводили додаткову експертизу. У відведенні відмовлено", - пояснили в суді.

Суд, стало відомо, допитав трьох з чотирьох експертів: "Один експерт хворий".

Обидва фігуранти справи - Олена Зайцева і Геннадій Дронов – були присутні на суді.

Чергове засідання суду призначено на 26 листопада о 14:00.

Як повідомляв раніше Укрінформ, 7 листопада Київський райсуд Харкова у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській подовжив арешт Олени Зайцевої і Геннадія Дронова на два місяці - до 5 січня 2019 року.

Водночас, захисники обидвох наполягали на домашньому арешті.

26 жовтня оприлюднено результати роботи комісії медиків, створеної за заявою захисника Зайцевої, що у неї постравматична енцефалопатія головного мозку, і вона потребує обстеження невропатолога, але такого фахівця в СІЗО немає. За результатами обстеження, жодної патології у Зайцевої не виявлено, ніяких протипоказань для перебування в СІЗО немає.

18 липня Київський райсуд Харкова допитав експерта-автотехніка, який підтвердив, що правила дорожнього руху порушили обидва фігуранти: Дронов рушив з місця на жовте світло, чим відкинув Lexus, який мчав повз на червоне світло на великій швидкості, на натовп людей на переході.

3 липня Київський райсуд Харкова допитав свідка-автомеханіка, який, аналізуючи пошкодження автомобіля Lexus, назвав швидкість руху авто Зайцевої: 102 км/год без гальмування.

31 липня адвокат потерпілих Лариса Матвєєва заявила на суді, що фігурант Зайцева на момент аварії перебувала в стані наркотичного сп'яніння: така відповідь з профільного центру МОЗ.

11 вересня на суд знов не з'явилася лікар-нарколог Олена Федірко, яка після ДТП першою виявила опіати в крові Зайцевої. За інформацією поліції, вона втекла на окуповану територію.

Зайцева і Дронов обвинувачуються за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті якого загинуло кілька осіб) КК України з санкцією до 10 років позбавлення волі.

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Теги: Зайцева, смерть, ДТП, аварія
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