Лікаря-нарколога, що обстежила Зайцеву, так і не знайшли

Олену Зайцеву, не знайдена.



Про це кореспондентові



"Прокурор Ігор Омельченко передав суду три рапорти поліцейських, що взяли участь у пошуку лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою після ДТП обстежувала фігурантку Зайцеву на предмет наявності опіатів, про те, що її місцезнаходження не знайдено", - зазначили в суді.



Суддя не назвав точних термінів пошуку лікаря: "Відомості про те, що вона виїхала на непідконтрольну територію, офіційно не потверждені".



"Суд також розглянув клопотання захисту Геннадія Дронова про відведення всіх чотирьох автотехнічних експертів, які проводили додаткову експертизу. У відведенні відмовлено", - пояснили в суді.



Суд, стало відомо, допитав трьох з чотирьох експертів: "Один експерт хворий".



Обидва фігуранти справи - Олена Зайцева і Геннадій Дронов – були присутні на суді.



Чергове засідання суду призначено на 26 листопада о 14:00.



Як повідомляв раніше Укрінформ, 7 листопада Київський райсуд Харкова у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській подовжив арешт Олени Зайцевої і Геннадія Дронова на два місяці - до 5 січня 2019 року.



Водночас, захисники обидвох наполягали на домашньому арешті.



26 жовтня оприлюднено результати роботи комісії медиків, створеної за заявою захисника Зайцевої, що у неї постравматична енцефалопатія головного мозку, і вона потребує обстеження невропатолога, але такого фахівця в СІЗО немає. За результатами обстеження, жодної патології у Зайцевої не виявлено, ніяких протипоказань для перебування в СІЗО немає.



18 липня Київський райсуд Харкова допитав експерта-автотехніка, який підтвердив, що правила дорожнього руху порушили обидва фігуранти: Дронов рушив з місця на жовте світло, чим відкинув Lexus, який мчав повз на червоне світло на великій швидкості, на натовп людей на переході.



3 липня Київський райсуд Харкова допитав свідка-автомеханіка, який, аналізуючи пошкодження автомобіля Lexus, назвав швидкість руху авто Зайцевої: 102 км/год без гальмування.



31 липня адвокат потерпілих Лариса Матвєєва заявила на суді, що фігурант Зайцева на момент аварії перебувала в стані наркотичного сп'яніння: така відповідь з профільного центру МОЗ.



11 вересня на суд знов не з'явилася лікар-нарколог Олена Федірко, яка після ДТП першою виявила опіати в крові Зайцевої. За інформацією поліції, вона втекла на окуповану територію.



Зайцева і Дронов обвинувачуються за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті якого загинуло кілька осіб) КК України з санкцією до 10 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київський райсуд Харкова у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській долучив до справи документи про те, що лікар-нарколог, яка обстежила, не знайдена.Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в суді."Прокурор Ігор Омельченко передав суду три рапорти поліцейських, що взяли участь у пошуку лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою після ДТП обстежувала фігурантку Зайцеву на предмет наявності опіатів, про те, що її місцезнаходження не знайдено", - зазначили в суді.Суддя не назвав точних термінів пошуку лікаря: "Відомості про те, що вона виїхала на непідконтрольну територію, офіційно не потверждені"."Суд також розглянув клопотання захиступро відведення всіх чотирьох автотехнічних експертів, які проводили додаткову експертизу. У відведенні відмовлено", - пояснили в суді.Суд, стало відомо, допитав трьох з чотирьох експертів: "Один експерт хворий".Обидва фігуранти справи - Олена Зайцева і Геннадій Дронов – були присутні на суді.Чергове засідання суду призначено на 26 листопада о 14:00.Як повідомляв раніше Укрінформ, 7 листопада Київський райсуд Харкова у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській подовжив арешт Олени Зайцевої і Геннадія Дронова на два місяці - до 5 січня 2019 року.Водночас, захисники обидвох наполягали на домашньому арешті.26 жовтня оприлюднено результати роботи комісії медиків, створеної за заявою захисника Зайцевої, що у неї постравматична енцефалопатія головного мозку, і вона потребує обстеження невропатолога, але такого фахівця в СІЗО немає. За результатами обстеження, жодної патології у Зайцевої не виявлено, ніяких протипоказань для перебування в СІЗО немає.18 липня Київський райсуд Харкова допитав експерта-автотехніка, який підтвердив, що правила дорожнього руху порушили обидва фігуранти: Дронов рушив з місця на жовте світло, чим відкинув Lexus, який мчав повз на червоне світло на великій швидкості, на натовп людей на переході.3 липня Київський райсуд Харкова допитав свідка-автомеханіка, який, аналізуючи пошкодження автомобіля Lexus, назвав швидкість руху авто Зайцевої: 102 км/год без гальмування.31 липня адвокат потерпілих Лариса Матвєєва заявила на суді, що фігурант Зайцева на момент аварії перебувала в стані наркотичного сп'яніння: така відповідь з профільного центру МОЗ.11 вересня на суд знов не з'явилася лікар-нарколог Олена Федірко, яка після ДТП першою виявила опіати в крові Зайцевої. За інформацією поліції, вона втекла на окуповану територію.Зайцева і Дронов обвинувачуються за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті якого загинуло кілька осіб) КК України з санкцією до 10 років позбавлення волі.

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