вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Майдан змусив українців згадати про гідність, – волинський нардеп

Майдан змусив українців згадати про гідність, – волинський нардеп
В 5-ту річницю Революції Гідності народний депутат Ігор Лапін, який був на Майдані Незалежності в найскладніші часи Революції, звернувся до українців.

Про це пише Вар.

«5 років тому, в цьому залі також, було оголошено, що багатовекторність розвитку нашої держави міняє напрямок і йде в напрямку до Росії. 5 років тому студенти вийшли для того, щоб висловити свою позицію і закликати тодішню владу звернути увагу на те, що українці хочуть зняти з себе те пострадянське ярмо і ярмо дружніх стосунків з Росією, які не були дружніми, а були заганянням України в рабство», – почав свою промову народний депутат.

«Після того диктатор дасть команду прибрати вільний дух українців. І народ повстане. І це буде початком революції – Революції Гідності», – продовжив Ігор Лапін.

“Майдан змусив українців згадати про гідність. Як людей, як громадян, як нації. З Майдану почалась історія українців як громадян. України, як державницької нації. А не випадково географічного утворення внаслідок розпаду імперії”, – сказав парламентар.

Він нагадав, що після тих кровопролитних подій були вибори до Верховної Ради, була сформована коаліція, був перший уряд, який взяв на себе відповідальність і започаткував перші реформи. Уряд Яценюка втримав державу. Уряд Гройсмана продовжує ті реформи, які були започатковані.

«Ми бачимо результати реформи поліції, ми бачимо результати впровадження пенсійної реформи, ми бачимо результати децентралізації. Так, звичайно, не все гаразд. Ми падаємо, встаємо, підіймаємось, йдемо далі. І кожен тримає удар на своєму фланзі. Кожен робить те, що може там де він є і тими засобами які ми маємо», – додав нардеп

«І ми тримаємо удар тут в залі. А наші хлопці з ЗСУ тримають удар на передовій. Саме завдяки нашому командному духу ми втримаємо удар і ні в якому разі не упустимо реваншу в 2019 році. Рейтинги ніщо, України понад усе», – завершив своє звернення Ігор Лапін.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ігор Лапін, революція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майдан змусив українців згадати про гідність, – волинський нардеп
Сьогодні, 19:20
У Луцьку покажуть мультфільм відомого режисера
Сьогодні, 19:13
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 22 листопада
Сьогодні, 19:00
Практика не «для галочки»: волинським студентам пропонують спробувати себе у банківській справі*
Сьогодні, 18:53
Волинський тартак на столітніх світлинах
Сьогодні, 18:47
Схожі новини
Потрібно розмежувати учасників бойових дій від учасників безпосередніх боєзіткнень, – Ігор Лапін Потрібно розмежувати учасників бойових дій від учасників безпосередніх боєзіткнень, – Ігор Лапін
15 листопад, 15:34
Це елемент дестабілізації в Україні, – Ігор Лапін про фейкові вибори в ОРДЛО Це елемент дестабілізації в Україні, – Ігор Лапін про фейкові вибори в ОРДЛО
12 листопад, 12:01
«Потрібно обмежити права громадян інших країн, які мають український паспорт також», – Ігор Лапін «Потрібно обмежити права громадян інших країн, які мають український паспорт також», – Ігор Лапін
08 листопад, 17:01
Нардеп з Волині прокоментував створення комісії з розслідування смерті Гандзюк Нардеп з Волині прокоментував створення комісії з розслідування смерті Гандзюк
07 листопад, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині та в Луцьку – понад десяток аварій. ФОТО
20 листопад, 20:57
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 листопада
20 листопад, 20:00
 1
У Луцьку на аварійній дорозі автівці знесло «передок». ФОТО
20 листопад, 17:01
 1
Майдан змусив українців згадати про гідність, – волинський нардеп
Сьогодні, 19:20
 0
У Луцьку покажуть мультфільм відомого режисера
Сьогодні, 19:13
 0
Медіа
відео
1/8