Майдан змусив українців згадати про гідність, – волинський нардеп

Ігор Лапін, який був на Майдані Незалежності в найскладніші часи Революції, звернувся до українців.



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«5 років тому, в цьому залі також, було оголошено, що багатовекторність розвитку нашої держави міняє напрямок і йде в напрямку до Росії. 5 років тому студенти вийшли для того, щоб висловити свою позицію і закликати тодішню владу звернути увагу на те, що українці хочуть зняти з себе те пострадянське ярмо і ярмо дружніх стосунків з Росією, які не були дружніми, а були заганянням України в рабство», – почав свою промову народний депутат.



«Після того диктатор дасть команду прибрати вільний дух українців. І народ повстане. І це буде початком революції – Революції Гідності», – продовжив Ігор Лапін.



“Майдан змусив українців згадати про гідність. Як людей, як громадян, як нації. З Майдану почалась історія українців як громадян. України, як державницької нації. А не випадково географічного утворення внаслідок розпаду імперії”, – сказав парламентар.



Він нагадав, що після тих кровопролитних подій були вибори до Верховної Ради, була сформована коаліція, був перший уряд, який взяв на себе відповідальність і започаткував перші реформи. Уряд Яценюка втримав державу. Уряд Гройсмана продовжує ті реформи, які були започатковані.



«Ми бачимо результати реформи поліції, ми бачимо результати впровадження пенсійної реформи, ми бачимо результати децентралізації. Так, звичайно, не все гаразд. Ми падаємо, встаємо, підіймаємось, йдемо далі. І кожен тримає удар на своєму фланзі. Кожен робить те, що може там де він є і тими засобами які ми маємо», – додав нардеп



«І ми тримаємо удар тут в залі. А наші хлопці з ЗСУ тримають удар на передовій. Саме завдяки нашому командному духу ми втримаємо удар і ні в якому разі не упустимо реваншу в 2019 році. Рейтинги ніщо, України понад усе», – завершив своє звернення Ігор Лапін.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В 5-ту річницю Революції Гідності народний депутат, який був на Майдані Незалежності в найскладніші часи Революції, звернувся до українців.Про це пише Вар «5 років тому, в цьому залі також, було оголошено, що багатовекторність розвитку нашої держави міняє напрямок і йде в напрямку до Росії. 5 років тому студенти вийшли для того, щоб висловити свою позицію і закликати тодішню владу звернути увагу на те, що українці хочуть зняти з себе те пострадянське ярмо і ярмо дружніх стосунків з Росією, які не були дружніми, а були заганянням України в рабство», – почав свою промову народний депутат.«Після того диктатор дасть команду прибрати вільний дух українців. І народ повстане. І це буде початком революції – Революції Гідності», – продовжив Ігор Лапін.“Майдан змусив українців згадати про гідність. Як людей, як громадян, як нації. З Майдану почалась історія українців як громадян. України, як державницької нації. А не випадково географічного утворення внаслідок розпаду імперії”, – сказав парламентар.Він нагадав, що після тих кровопролитних подій були вибори до Верховної Ради, була сформована коаліція, був перший уряд, який взяв на себе відповідальність і започаткував перші реформи. Уряд Яценюка втримав державу. Уряд Гройсмана продовжує ті реформи, які були започатковані.«Ми бачимо результати реформи поліції, ми бачимо результати впровадження пенсійної реформи, ми бачимо результати децентралізації. Так, звичайно, не все гаразд. Ми падаємо, встаємо, підіймаємось, йдемо далі. І кожен тримає удар на своєму фланзі. Кожен робить те, що може там де він є і тими засобами які ми маємо», – додав нардеп«І ми тримаємо удар тут в залі. А наші хлопці з ЗСУ тримають удар на передовій. Саме завдяки нашому командному духу ми втримаємо удар і ні в якому разі не упустимо реваншу в 2019 році. Рейтинги ніщо, України понад усе», – завершив своє звернення Ігор Лапін.

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