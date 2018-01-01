Депутат прозвітує перед лучанами в прямому ефірі

У вівторок, 27 листопада, депутатпрозвітує перед лучанами про виконану роботу за рік що минає, в прямому ефірі 12 Канал о 19:00.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Засновник Громадянський Рух "CВІДОМІ" розповість про:- результати своєї діяльності в стінах міської ради;- проведену роботу на виборчому окрузі, від якого він був обраний до Луцькради;- ініційовані ним соціальні проекти, спрямовані на розвиток місцевої громади.Також у прямому ефірі депутат відповість на запитання, які турбують лучан.Залишайте свої питання в коментарях або надсилайте у Viber за телефоном +38 099 215 50 75