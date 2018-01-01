Депутат прозвітує перед лучанами в прямому ефірі
Сьогодні, 19:28
У вівторок, 27 листопада, депутат Андрій Покровський прозвітує перед лучанами про виконану роботу за рік що минає, в прямому ефірі 12 Канал о 19:00.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Засновник Громадянський Рух "CВІДОМІ" розповість про:
- результати своєї діяльності в стінах міської ради;
- проведену роботу на виборчому окрузі, від якого він був обраний до Луцькради;
- ініційовані ним соціальні проекти, спрямовані на розвиток місцевої громади.
Також у прямому ефірі депутат відповість на запитання, які турбують лучан.
Залишайте свої питання в коментарях або надсилайте у Viber за телефоном +38 099 215 50 75
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Засновник Громадянський Рух "CВІДОМІ" розповість про:
- результати своєї діяльності в стінах міської ради;
- проведену роботу на виборчому окрузі, від якого він був обраний до Луцькради;
- ініційовані ним соціальні проекти, спрямовані на розвиток місцевої громади.
Також у прямому ефірі депутат відповість на запитання, які турбують лучан.
Залишайте свої питання в коментарях або надсилайте у Viber за телефоном +38 099 215 50 75
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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