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Депутат прозвітує перед лучанами в прямому ефірі

Депутат прозвітує перед лучанами в прямому ефірі
У вівторок, 27 листопада, депутат Андрій Покровський прозвітує перед лучанами про виконану роботу за рік що минає, в прямому ефірі 12 Канал о 19:00.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Засновник Громадянський Рух "CВІДОМІ" розповість про:

- результати своєї діяльності в стінах міської ради;

- проведену роботу на виборчому окрузі, від якого він був обраний до Луцькради;

- ініційовані ним соціальні проекти, спрямовані на розвиток місцевої громади.

Також у прямому ефірі депутат відповість на запитання, які турбують лучан.

Залишайте свої питання в коментарях або надсилайте у Viber за телефоном +38 099 215 50 75



Депутат прозвітує перед лучанами в прямому ефірі

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Теги: Андрій Покровський
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