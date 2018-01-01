Напруга була серйозна, - патрульні про протест «бляхарів» під Луцьком

Акція протесту власників автомобілів на єврономерах у Княгининку, хоча градус напруги був високий.Про це у соціальній мережі Facebook написала речниця управління патрульної поліції Волинської областіВона написала про своїх колег, які «втихомирили протестувальників, не велись на провокації, охороняли публічну безпеку».«Принаймні, на Волині все відбулось без ексцесів. Хоч накал був серйозним, але все втримали і проконтролювали. Чиста і спокійна траса – це і їхня заслуга теж. Того екіпажу, який перебував на місці майже цілий день, і керівників, які також виїжджали та спілкувались», - зазначила Бузулук.За її словами, сьогодні патрульні опрацювали 66 викликів, з них 11 – ДТП без потерпілих, 1 важливий супровід ходи (понад 500 людей).«І на все потрібно виїхати, все розрулити, відреагувати. Так, це ж їхня робота. Але кожна аварія – це, як мінімум, 30 хвилин, а часом і 2 години, щоб пояснити, що, як і до чого. На щастя, є європротокол, і в 5 випадках водії розійшлись саме по ньому», - додала Бузулук.