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Лучанин виборов «бронзу» на чемпіонаті України з плавання. ФОТО

Лучанин виборов «бронзу» на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
Вихованець луцької СДЮСШОР плавання Максим Ткачук на чемпіонаті України серед юніорів у Харкові посів третє місце.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.

У перший день чемпіонату України з плавання серед юніорів, що проходить в Харкові, волинські плавці, вихованці КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міськради» відзначились високими особистими результатами.

Так, Максим Ткачук на дистанції 200 метрів брасом завоював «бронзову» нагороду, виконавши норматив в штатну збірну команду України з плавання та норматив для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі.ю

Олексій Стахір на дистанції 100 м вільним стилем посів шосте місце, а Ілля Петрочук на цій же спринтерській дистанції - сьоме місце.


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Теги: спорт, Волинь
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Коментарі 1
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Отличный результат , наш колектив неотказался бы от такого спортсмена, дальнейшей лёгкой води....
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