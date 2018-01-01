Лучанин виборов «бронзу» на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
Сьогодні, 21:46
Вихованець луцької СДЮСШОР плавання Максим Ткачук на чемпіонаті України серед юніорів у Харкові посів третє місце.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
У перший день чемпіонату України з плавання серед юніорів, що проходить в Харкові, волинські плавці, вихованці КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міськради» відзначились високими особистими результатами.
Так, Максим Ткачук на дистанції 200 метрів брасом завоював «бронзову» нагороду, виконавши норматив в штатну збірну команду України з плавання та норматив для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі.ю
Олексій Стахір на дистанції 100 м вільним стилем посів шосте місце, а Ілля Петрочук на цій же спринтерській дистанції - сьоме місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.
У перший день чемпіонату України з плавання серед юніорів, що проходить в Харкові, волинські плавці, вихованці КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міськради» відзначились високими особистими результатами.
Так, Максим Ткачук на дистанції 200 метрів брасом завоював «бронзову» нагороду, виконавши норматив в штатну збірну команду України з плавання та норматив для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі.ю
Олексій Стахір на дистанції 100 м вільним стилем посів шосте місце, а Ілля Петрочук на цій же спринтерській дистанції - сьоме місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Отличный результат , наш колектив неотказался бы от такого спортсмена, дальнейшей лёгкой води....
Останні новини
Українці перемогли на Всесвітній олімпіаді з робототехніки
Сьогодні, 22:18
Лучанин виборов «бронзу» на чемпіонаті України з плавання. ФОТО
Сьогодні, 21:46
Дебютував перший на Волині театр тіней при бібліотеці. ФОТО
Сьогодні, 21:12
Перед «зеброю» у Луцьку зіткнулися Mazda та Renault. ФОТО
Сьогодні, 20:48
Медіа