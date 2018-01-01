Лучанин виборов «бронзу» на чемпіонаті України з плавання. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.



У перший день чемпіонату України з плавання серед юніорів, що проходить в Харкові, волинські плавці, вихованці КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міськради» відзначились високими особистими результатами.



Так, Максим Ткачук на дистанції 200 метрів брасом завоював «бронзову» нагороду, виконавши норматив в штатну збірну команду України з плавання та норматив для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі.ю



Олексій Стахір на дистанції 100 м вільним стилем посів шосте місце, а Ілля Петрочук на цій же спринтерській дистанції - сьоме місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованець луцької СДЮСШОР плавання Максим Ткачук на чемпіонаті України серед юніорів у Харкові посів третє місце.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у соціальній мережі Facebook.У перший день чемпіонату України з плавання серед юніорів, що проходить в Харкові, волинські плавці, вихованці КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міськради» відзначились високими особистими результатами.Так,на дистанції 200 метрів брасом завоював «бронзову» нагороду, виконавши норматив в штатну збірну команду України з плавання та норматив для участі у Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі.юна дистанції 100 м вільним стилем посів шосте місце, ана цій же спринтерській дистанції - сьоме місце.

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