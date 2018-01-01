На добудову луцької школи треба 71 мільйон
21 листопад, 22:52
Батьки школярів та трудовий колектив загальноосвітньої школи № 13 у Луцьку вимагають передбачити кошти у міському бюджеті для добудови в закладі спортзалу та їдальні.
Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Сфера-ТВ.
Батьки учнів стверджують, що проблема відсутності спортзалу та їдальні у приміщенні школи №13, що на вулиці Чернишевського у Луцьку, - далеко не нова.
Попри те, що на добудову приміщень вже навіть є документація у міській раді, питання вперед не просувається.
Ціна проблеми - 71 мільйон гривень. У міськраді стверджують, що таких грошей, у бюджеті немає. Зважаючи на те, що третина школярів навчального закладу проживають в районі, слід звернутись і до Княгининівської ОТГ.
Профільна комісія Луцької міськради дійшла згоди, що усім причетним слід зібратися ще раз. Окрім цього, внесли пропозицію звернутись і до народних депутатів від Волині, аби ті лобіювали питання на державному рівні.
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Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Сфера-ТВ.
Батьки учнів стверджують, що проблема відсутності спортзалу та їдальні у приміщенні школи №13, що на вулиці Чернишевського у Луцьку, - далеко не нова.
Попри те, що на добудову приміщень вже навіть є документація у міській раді, питання вперед не просувається.
Ціна проблеми - 71 мільйон гривень. У міськраді стверджують, що таких грошей, у бюджеті немає. Зважаючи на те, що третина школярів навчального закладу проживають в районі, слід звернутись і до Княгининівської ОТГ.
Профільна комісія Луцької міськради дійшла згоди, що усім причетним слід зібратися ще раз. Окрім цього, внесли пропозицію звернутись і до народних депутатів від Волині, аби ті лобіювали питання на державному рівні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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