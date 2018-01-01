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На добудову луцької школи треба 71 мільйон

На добудову луцької школи треба 71 мільйон
Батьки школярів та трудовий колектив загальноосвітньої школи № 13 у Луцьку вимагають передбачити кошти у міському бюджеті для добудови в закладі спортзалу та їдальні.

Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на Сфера-ТВ.

Батьки учнів стверджують, що проблема відсутності спортзалу та їдальні у приміщенні школи №13, що на вулиці Чернишевського у Луцьку, - далеко не нова.

Попри те, що на добудову приміщень вже навіть є документація у міській раді, питання вперед не просувається.

Ціна проблеми - 71 мільйон гривень. У міськраді стверджують, що таких грошей, у бюджеті немає. Зважаючи на те, що третина школярів навчального закладу проживають в районі, слід звернутись і до Княгининівської ОТГ.

Профільна комісія Луцької міськради дійшла згоди, що усім причетним слід зібратися ще раз. Окрім цього, внесли пропозицію звернутись і до народних депутатів від Волині, аби ті лобіювали питання на державному рівні.


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Теги: школа, Луцьк
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