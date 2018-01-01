Луцьк на 400-літній карті. ФОТО

В інтернеті опублікували світлини стародавньої карти, на якій позначено Луцьк.Про це у соціальній мережі Facebook написала краєзнавець«Знаю, що ця мапа 1570 року сподобається не лише лучанам, а й рівнянам, бо Рівне на ній не менше, ніж Луцьк. Мапа входить до атласу «Theatrum orbis terrarum», автором якої є нідерландський картограф Абрахам Ортелій. На мапі Луцьк - Luczko, Рівне - Rowna. Також є тут Дубно, Ковель, Клевань, Кременець, Володимир», - зазначила дослідниця.