Луцьк на 400-літній карті. ФОТО
Сьогодні, 06:01
В інтернеті опублікували світлини стародавньої карти, на якій позначено Луцьк.
Про це у соціальній мережі Facebook написала краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Знаю, що ця мапа 1570 року сподобається не лише лучанам, а й рівнянам, бо Рівне на ній не менше, ніж Луцьк. Мапа входить до атласу «Theatrum orbis terrarum», автором якої є нідерландський картограф Абрахам Ортелій. На мапі Луцьк - Luczko, Рівне - Rowna. Також є тут Дубно, Ковель, Клевань, Кременець, Володимир», - зазначила дослідниця.
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Про це у соціальній мережі Facebook написала краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.
«Знаю, що ця мапа 1570 року сподобається не лише лучанам, а й рівнянам, бо Рівне на ній не менше, ніж Луцьк. Мапа входить до атласу «Theatrum orbis terrarum», автором якої є нідерландський картограф Абрахам Ортелій. На мапі Луцьк - Luczko, Рівне - Rowna. Також є тут Дубно, Ковель, Клевань, Кременець, Володимир», - зазначила дослідниця.
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