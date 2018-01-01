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Луцьк на 400-літній карті. ФОТО

Луцьк на 400-літній карті. ФОТО
В інтернеті опублікували світлини стародавньої карти, на якій позначено Луцьк.

Про це у соціальній мережі Facebook написала краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко.

«Знаю, що ця мапа 1570 року сподобається не лише лучанам, а й рівнянам, бо Рівне на ній не менше, ніж Луцьк. Мапа входить до атласу «Theatrum orbis terrarum», автором якої є нідерландський картограф Абрахам Ортелій. На мапі Луцьк - Luczko, Рівне - Rowna. Також є тут Дубно, Ковель, Клевань, Кременець, Володимир», - зазначила дослідниця.

Луцьк на 400-літній карті. ФОТО
Луцьк на 400-літній карті. ФОТО
Луцьк на 400-літній карті. ФОТО
Луцьк на 400-літній карті. ФОТО


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Теги: історія, Луцьк
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