У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО





Про це пише



Хода на кілька хвилин зупинилася на площі Героїв. Представники місцевої влади та духовенства поклали квіти до меморіалу.



Далі люди рушили на вулицю Небесної Сотні, де біля меморіальної дошки відслужили панахиду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відзначили День Гідності та Свободи. Розпочалися заходи з хресної ходи від собору Різдва Христового до пам’ятної дошки загиблим Героям АТО.Про це пише Буг Хода на кілька хвилин зупинилася на площі Героїв. Представники місцевої влади та духовенства поклали квіти до меморіалу.Далі люди рушили на вулицю Небесної Сотні, де біля меморіальної дошки відслужили панахиду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію