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У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО

У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі-Волинському відзначили День Гідності та Свободи. Розпочалися заходи з хресної ходи від собору Різдва Христового до пам’ятної дошки загиблим Героям АТО.

Про це пише Буг.

Хода на кілька хвилин зупинилася на площі Героїв. Представники місцевої влади та духовенства поклали квіти до меморіалу.

Далі люди рушили на вулицю Небесної Сотні, де біля меморіальної дошки відслужили панахиду.

У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО

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Теги: вшанування, Волинь
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