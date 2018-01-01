У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Сьогодні, 07:09
У Володимирі-Волинському відзначили День Гідності та Свободи. Розпочалися заходи з хресної ходи від собору Різдва Христового до пам’ятної дошки загиблим Героям АТО.
Про це пише Буг.
Хода на кілька хвилин зупинилася на площі Героїв. Представники місцевої влади та духовенства поклали квіти до меморіалу.
Далі люди рушили на вулицю Небесної Сотні, де біля меморіальної дошки відслужили панахиду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Буг.
Хода на кілька хвилин зупинилася на площі Героїв. Представники місцевої влади та духовенства поклали квіти до меморіалу.
Далі люди рушили на вулицю Небесної Сотні, де біля меморіальної дошки відслужили панахиду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні. ФОТО
Сьогодні, 07:09
Луцьк на 400-літній карті. ФОТО
Сьогодні, 06:01
Авто приватної охорони врізалося у швидку. ВІДЕО
Сьогодні, 05:02
Стріла крана розчавила жінку
Сьогодні, 03:54
Медіа