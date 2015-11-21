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Луцька чемпіонка розповіла про домашній арешт під час Євромайдану

Луцька чемпіонка розповіла про домашній арешт під час Євромайдану
Переможниця змагань зі стрільби з лука на «Іграх Нескорених-2018» Майя Москвич розповіла про участь у Революції Гідності п’ять років тому.

Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.

Майя Москвич – одна із ініціаторів луцького Євромайдану. У листопаді 2013 року була затримана за протесну акцію, під час якої мітингувальники несли перевернуті портрети президента Януковича. За ці дії дівчину посадили під домашній арешт.

Про події 5-річної давнини - у відео.



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Теги: Євромайдан, Луцьк
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