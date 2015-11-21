Луцька чемпіонка розповіла про домашній арешт під час Євромайдану
21 листопад, 23:48
Переможниця змагань зі стрільби з лука на «Іграх Нескорених-2018» Майя Москвич розповіла про участь у Революції Гідності п’ять років тому.
Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Майя Москвич – одна із ініціаторів луцького Євромайдану. У листопаді 2013 року була затримана за протесну акцію, під час якої мітингувальники несли перевернуті портрети президента Януковича. За ці дії дівчину посадили під домашній арешт.
Про події 5-річної давнини - у відео.
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Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.
Майя Москвич – одна із ініціаторів луцького Євромайдану. У листопаді 2013 року була затримана за протесну акцію, під час якої мітингувальники несли перевернуті портрети президента Януковича. За ці дії дівчину посадили під домашній арешт.
Про події 5-річної давнини - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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