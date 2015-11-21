Луцька чемпіонка розповіла про домашній арешт під час Євромайдану

Переможницяз лука на «Іграх Нескорених-2018»розповіла про участь у Революції Гідності п’ять років тому.Про це йдеться у відео на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Facebook.Майя Москвич – одна із ініціаторів луцького Євромайдану. У листопаді 2013 року була затримана за протесну акцію, під час якої мітингувальники несли перевернуті портрети президента Януковича. За ці дії дівчину посадили під домашній арешт.Про події 5-річної давнини - у відео.