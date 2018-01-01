«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську
Сьогодні, 01:57
У нововолинському Палаці культури пройшов тематичний захід під назвою «Майдан волі і печалі», присвячений 5-й річниці Революції Гідності.
Про це інформує Буг.
На вечорі в Нововолинську вшанували пам’ять загиблих Героїв. Розпочали захід хвилиною мовчання.
А до стели Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО поклали квіти.
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Про це інформує Буг.
На вечорі в Нововолинську вшанували пам’ять загиблих Героїв. Розпочали захід хвилиною мовчання.
А до стели Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО поклали квіти.
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