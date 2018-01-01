вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську

«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську
У нововолинському Палаці культури пройшов тематичний захід під назвою «Майдан волі і печалі», присвячений 5-й річниці Революції Гідності.

Про це інформує Буг.

На вечорі в Нововолинську вшанували пам’ять загиблих Героїв. Розпочали захід хвилиною мовчання.

А до стели Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО поклали квіти.

«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську
«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську
«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську
«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вшанування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську
Сьогодні, 01:57
Незрячий вчитель із Луцька розказав, як завадити дітям списувати
Сьогодні, 00:42
22 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Луцька чемпіонка розповіла про домашній арешт під час Євромайдану
21 листопад, 23:48
На добудову луцької школи треба 71 мільйон
21 листопад, 22:52
Схожі новини
У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни У Луцьку вшанують жертв Другої світової війни
24 жовтень, 13:12
На Волині вшанували пам’ять померлого атовця. ФОТО На Волині вшанували пам’ять померлого атовця. ФОТО
11 жовтень, 04:02
У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО У селі на Волині вшанували загиблих повстанців. ФОТО
08 жовтень, 09:10
На Волині вшанували польських солдатів, загиблих у бою з Червоною армією На Волині вшанували польських солдатів, загиблих у бою з Червоною армією
25 вересень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську
Сьогодні, 01:57
 0
Незрячий вчитель із Луцька розказав, як завадити дітям списувати
Сьогодні, 00:42
 0
22 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Луцька чемпіонка розповіла про домашній арешт під час Євромайдану
21 листопад, 23:48
 0
На добудову луцької школи треба 71 мільйон
21 листопад, 22:52
 0
Медіа
відео
1/8