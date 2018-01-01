«Майдан волі і печалі»: день Гідності та Свободи у Нововолинську





Про це інформує



На вечорі в Нововолинську вшанували пам’ять загиблих Героїв. Розпочали захід хвилиною мовчання.



А до стели Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО поклали квіти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нововолинському Палаці культури пройшов тематичний захід під назвою «Майдан волі і печалі», присвячений 5-й річниці Революції Гідності.Про це інформує Буг На вечорі в Нововолинську вшанували пам’ять загиблих Героїв. Розпочали захід хвилиною мовчання.А до стели Небесної Сотні та загиблих Героїв АТО поклали квіти.

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