До Чорного моря перебазують корабель Королівського флоту Британії
Сьогодні, 03:18
Велика Британія у 2019 році планує розмістити у Чорному морі корабель Королівського флоту. Так країна продемонструє свою підтримку України у забезпеченні свободи плавання в регіоні.
Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням The Telegraph.
Багатоцільове гідрографічне розвідувальне судно Королівського флоту, HMS Echo, розмістять у Чорному морі у 2019 році.
Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон на зустрічі із Степаном Полтораком.
Корабель введуть, щоб показати підтримку Великої Британії в забезпеченні свободи плавання в цій місцевості.
Нагадаємо, Росія зупиняє і проводить перевірки українських та іноземних суден у Чорному морі.
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