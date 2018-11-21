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До Чорного моря перебазують корабель Королівського флоту Британії

До Чорного моря перебазують корабель Королівського флоту Британії

Велика Британія у 2019 році планує розмістити у Чорному морі корабель Королівського флоту. Так країна продемонструє свою підтримку України у забезпеченні свободи плавання в регіоні.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням The Telegraph.

Багатоцільове гідрографічне розвідувальне судно Королівського флоту, HMS Echo, розмістять у Чорному морі у 2019 році.

Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон на зустрічі із Степаном Полтораком.

Корабель введуть, щоб показати підтримку Великої Британії в забезпеченні свободи плавання в цій місцевості.

Нагадаємо, Росія зупиняє і проводить перевірки українських та іноземних суден у Чорному морі.


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Теги: війна з Росією, АТО
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