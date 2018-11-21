До Чорного моря перебазують корабель Королівського флоту Британії



Велика Британія у 2019 році планує розмістити у Чорному морі корабель Королівського флоту. Так країна продемонструє свою підтримку України у забезпеченні свободи плавання в регіоні.



Про це повідомляють



Багатоцільове гідрографічне розвідувальне судно Королівського флоту, HMS Echo, розмістять у Чорному морі у 2019 році.



Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон на зустрічі із Степаном Полтораком.



Корабель введуть, щоб показати підтримку Великої Британії в забезпеченні свободи плавання в цій місцевості.



Нагадаємо, Росія зупиняє і проводить перевірки українських та іноземних суден у Чорному морі.





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