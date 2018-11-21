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Стріла крана розчавила жінку

Стріла крана розчавила жінку
У Горішніх Плавнях на Полтавщині на території місцевого підприємства відірвалася стріла крана і насмерть розчавила жінку.

Про це повідомляє Еспресо.

За даними правоохоронців, на місцевому підприємстві по вул. Будівельників стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста.

54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.

Поліція проводить перевірку трагедії.

Стріла крана розчавила жінку

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Теги: смерть
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