Стріла крана розчавила жінку
Сьогодні, 03:54
У Горішніх Плавнях на Полтавщині на території місцевого підприємства відірвалася стріла крана і насмерть розчавила жінку.
Про це повідомляє Еспресо.
За даними правоохоронців, на місцевому підприємстві по вул. Будівельників стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста.
54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.
Поліція проводить перевірку трагедії.
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Про це повідомляє Еспресо.
За даними правоохоронців, на місцевому підприємстві по вул. Будівельників стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста.
54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.
Поліція проводить перевірку трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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