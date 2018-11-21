Стріла крана розчавила жінку





Про це повідомляє



За даними правоохоронців, на місцевому підприємстві по вул. Будівельників стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста.



54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.



Поліція проводить перевірку трагедії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горішніх Плавнях на Полтавщині на території місцевого підприємства відірвалася стріла крана і насмерть розчавила жінку.Про це повідомляє Еспресо За даними правоохоронців, на місцевому підприємстві по вул. Будівельників стріла крана відірвалася і впала на кабіну машиніста.54-річна жінка - працівник підприємства померла на місці.Поліція проводить перевірку трагедії.

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