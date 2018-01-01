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Авто приватної охорони врізалося у швидку. ВІДЕО

Авто приватної охорони врізалося у швидку. ВІДЕО
В Одесі авто на перехресті перекинуло швидку, яка мчала на червоне світло, але з увімкнутим спецсигналом. Медики везли важку хвору, яка потребувала негайної шпиталізації.

Про це інформує ТСН.

Машина приватної охорони не встигла загальмувати і вдарила авто медиків в бік. Швидка перекинулася, четверо людей травмувалися – це лікар, фельдшер та пацієнтка з родичкою, всіх їх шпиталізували.

«Пацієнтка і родичка перебувають зараз у нашій клініці, вони проходять обстеження. Лікар і фельдшер були доправлені в наш стаціонар, оскільки це така стресова ситуація. Відбулися легким переляком, травми у вигляді синців, забоїв», - розповів станції швидкої допомоги приватної компанії Володимир Лашин.

Нині в лікарні проводять перевірку, чи правильно діяв водій швидкої, і чекають на висновки слідчих, щоб подати до суду на охоронну фірму, щоб вона компенсувала витрати на ремонт і лікування.



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Теги: ДТП, швидка
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