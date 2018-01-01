Дитина народилась через місяць після загибелі тата: просять привітати доньку волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Маленьказа кілька днів зустріне третій день народження. Довгоочікуваній донечці так і не судилося посидіти на руках у татуся, бо ж загинув він ще до її народження.за життя був сапером у 12-тому інженерному полку. А загинути довелось 29 жовтня 2015 року під час пожежі, яка виникла внаслідок вибуху боєприпасів на польовому складі ЗСУ в м. Сватове Луганської області. Разом з Анатолієм у вогні поклали свої життя солдати С. Майоренко та Т. Ковальський. Посмертно нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Донечка Анатолія з’явилася на світ майже через місяць по його загибелі.Так як Богданка ще маленька, то й садочок досі не відвідує. Зате вдома сумувати з нею не доводиться. Як говорить мама Світлана Василівна, її донечка дає їй такий заряд позитиву та адреналіну, що матуся вже ледве встигає за нею. Маленьке пустотливе дівчатко – так ніжно називає її ненька.Мама для Богданки є справжнім прикладом, вона у дівчинки добра та ласкава. Донечка свою матусю любить дуже сильно, коли та сумує – обнімає і цілує. І досвід, як правильно виконувати роботу по господарству, дівчинка переймає від Світлани. Але часто трапляється, що за своїми пустощами навіть відпочити мамі не дає. Допомагають же Світлані по дому поки лише старші діти Дмитро та Богдан, іноді доглядають за маленькою сестричкою, хоча й не дуже охоче, більше пустують.Захоплюється дівчинка і домашніми тваринками. А є їх у неї чимало – це і котик Мурчик, і собака Дік, і папуга Кеша. Тому не доводиться одній сумувати, коли старші братики ідуть до школи. А от годувати цих тваринок дівчинці ще не довіряють.А найбільшим захопленням Богданки є танці і гімнастика, а ще малювання. Як каже мама, виросте або чемпіонкою, або танцівницею. І уже зараз невгамовна дівчинка кожен свій ранок починає із тренувань: тягає іграшкові гантелі, а під улюблену музику її не спинити.Маленька Богданка досить часто, як для свого віку, хворіє. Тому, коли видалась можливість поїхати з мамою у Карпати, вони з радістю це зробили. На жаль, це була єдина поїздка і більше подібних пропозицій сім’я не отримувала. На даний час здоров’я нашої іменинниці погіршилося, але як каже Світлана, ми і з цим впораємось. Щодо емоційного розвантаження, то мама пригадує чудово проведений час у компанії таких же родин, коли збирали волонтери, розваги в ТРЦ "PortCity", різноманітні конкурси та катання на байках, розмови з поліцейськими та висадку дерев у Парку Героїв Майдану та Небесного Легіону.Як і в кожної дитини Небесного Легіону, у нашої красуні єдине бажання, аби в Україні нарешті запанував мир, аби була радість та родинний спокій, і у кожній сім’ї були тато і мама.Світлана ще перебуває у декретній відпустці. Але, так як у домі підростають троє діток, існує постійна потреба у одязі та взутті для малечі. Та й іншим приємним сюрпризам чи подарункам маленька красуня буде щиро рада.. Невдовзі 3 роки (25.11.2015). Іваничівський р-н . Зріст: 94. Розмір взуття: 23-24. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.