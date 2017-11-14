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«Я вірю, що закінчиться війна»: на Волині презентували фільм про АТО

«Я вірю, що закінчиться війна»: на Волині презентували фільм про АТО
У Горохівському районі презентували фільм «Я вірю, що закінчиться війна».

Про це йдеться на сторінці у facebook Олександра Савченка.

Ідея створення документального фільму про героїв нашого часу належить вчительці-пенсіонерці, жительці села Скригове – Євгенії Харків. Присвячена стрічка військовослужбовцям та волонтерам Горохівського району. Режисував відео – Олег Криштоф, редактор газети «Волинь-нова», яка створює і відео-матеріали. На втілення проекту з районного бюджету виділили 10 000 гривень.

Презентацію фільму приурочили річниці Дня Гідності та Свободи. Тож 21 листопада 2018 року в стінах місцевої райдержадміністрації запрошені переглянули стрічку.

На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України Олександр Бухтатий, головний редактор обласного видання ТзОВ «Волинь-Нова» Олександр Згоранець, місцева влада, воїни АТО Горохівського району, волонтери, трудові колективи та небайдужі краяни.

Керівник найвищої виконавчої гілки влади в області поділився враженнями від перегляду:

"Фільм – дуже важкий. Перша частина – це реквієм-пам’ять про людей, які втратили життя та про їхніх рідних. Є різні бачення серед героїв стрічки: чи правильно ми йдем, чи та війна, чи скоро все завершиться. Друга половина фільму – надихає. Багато сімей все-таки дочекалися з війни своїх синів, чоловіків, батьків. Пишаюся таким вашим доробком".

Загалом фільм розповідає про життя військовослужбовців в зоні АТО та вдома: їх біль, любов та надію.

«Я вірю, що закінчиться війна»: на Волині презентували фільм про АТО
«Я вірю, що закінчиться війна»: на Волині презентували фільм про АТО
«Я вірю, що закінчиться війна»: на Волині презентували фільм про АТО
«Я вірю, що закінчиться війна»: на Волині презентували фільм про АТО

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Теги: фільм, АТО, Горохів
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