«Я вірю, що закінчиться війна»: на Волині презентували фільм про АТО

У Горохівському районі презентували фільм «Я вірю, що закінчиться війна».Про це йдеться на сторінці у facebookІдея створення документального фільму про героїв нашого часу належить вчительці-пенсіонерці, жительці села Скригове –. Присвячена стрічка військовослужбовцям та волонтерам Горохівського району. Режисував відео –, редактор газети «Волинь-нова», яка створює і відео-матеріали. На втілення проекту з районного бюджету виділили 10 000 гривень.Презентацію фільму приурочили річниці Дня Гідності та Свободи. Тож 21 листопада 2018 року в стінах місцевої райдержадміністрації запрошені переглянули стрічку.На заході були присутні голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко, головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, головний редактор обласного видання ТзОВ «Волинь-Нова», місцева влада, воїни АТО Горохівського району, волонтери, трудові колективи та небайдужі краяни.Керівник найвищої виконавчої гілки влади в області поділився враженнями від перегляду:"Фільм – дуже важкий. Перша частина – це реквієм-пам’ять про людей, які втратили життя та про їхніх рідних. Є різні бачення серед героїв стрічки: чи правильно ми йдем, чи та війна, чи скоро все завершиться. Друга половина фільму – надихає. Багато сімей все-таки дочекалися з війни своїх синів, чоловіків, батьків. Пишаюся таким вашим доробком".Загалом фільм розповідає про життя військовослужбовців в зоні АТО та вдома: їх біль, любов та надію.