вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маршрутка потрапила в аварію: постраждали п'ятеро людей. ФОТО. ВІДЕО

Маршрутка потрапила в аварію: постраждали п'ятеро людей. ФОТО. ВІДЕО
У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку. Попередня причина ДТП – несправні гальма у трамвая.

Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua, – передає УНІАН.

Інцидент стався ввечері в середу, 21 листопада, в Шевченківському районі міста. Трамвай №14 протаранив маршрутку №23.

Як розповіла порталу керівник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Катерина Людвік, за попередніми даними, постраждали 5 осіб. На місці події працювали медики і співробітники правоохоронних органів.

В інтернеті з'явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди. На ньому видно, що основний удар трамвая припав на передню частину маршрутки з боку водія.

Маршрутка потрапила в аварію: постраждали п'ятеро людей. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, маршрутка, трамвай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«У нас вже терпець увірвався»: волиняни потерпають через 2-тижневе відключення світла
Сьогодні, 10:18
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Маршрутка потрапила в аварію: постраждали п'ятеро людей. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:49
«Я вірю, що закінчиться війна»: на Волині презентували фільм про АТО
Сьогодні, 09:37
Дитина народилась через місяць після загибелі тата: просять привітати доньку волинського Героя
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні На Волині перекинулася маршрутка: двоє пасажирів – у лікарні
16 жовтень, 11:08
У Луцьку маршрутка задом врізалася у «беху» У Луцьку маршрутка задом врізалася у «беху»
07 вересень, 14:58
Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий
20 липень, 11:34
У Луцьку маршрутка в'їхала у тролейбус. ФОТО У Луцьку маршрутка в'їхала у тролейбус. ФОТО
27 квітень, 20:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі в аварії травмувався 9-річний хлопець
Сьогодні, 10:40
 0
У селищі на Волині автівка збила чоловіка на переході
Сьогодні, 10:24
 0
На Волині чоловік вдарив ножем власного брата
Сьогодні, 10:24
 0
«У нас вже терпець увірвався»: волиняни потерпають через 2-тижневе відключення світла
Сьогодні, 10:18
 0
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8