Маршрутка потрапила в аварію: постраждали п'ятеро людей. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua, – передає



Інцидент стався ввечері в середу, 21 листопада, в Шевченківському районі міста. Трамвай №14 протаранив маршрутку №23.



Як розповіла порталу керівник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Катерина Людвік, за попередніми даними, постраждали 5 осіб. На місці події працювали медики і співробітники правоохоронних органів.



В інтернеті з'явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди. На ньому видно, що основний удар трамвая припав на передню частину маршрутки з боку водія.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку. Попередня причина ДТП – несправні гальма у трамвая.Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua, – передає УНІАН Інцидент стався ввечері в середу, 21 листопада, в Шевченківському районі міста. Трамвай №14 протаранив маршрутку №23.Як розповіла порталу керівник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області, за попередніми даними, постраждали 5 осіб. На місці події працювали медики і співробітники правоохоронних органів.В інтернеті з'явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди. На ньому видно, що основний удар трамвая припав на передню частину маршрутки з боку водія.

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