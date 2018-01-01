Маршрутка потрапила в аварію: постраждали п'ятеро людей. ФОТО. ВІДЕО

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У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку. Попередня причина ДТП – несправні гальма у трамвая.
Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua, – передає УНІАН.
Інцидент стався ввечері в середу, 21 листопада, в Шевченківському районі міста. Трамвай №14 протаранив маршрутку №23.
Як розповіла порталу керівник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Катерина Людвік, за попередніми даними, постраждали 5 осіб. На місці події працювали медики і співробітники правоохоронних органів.
В інтернеті з'явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди. На ньому видно, що основний удар трамвая припав на передню частину маршрутки з боку водія.
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Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua, – передає УНІАН.
Інцидент стався ввечері в середу, 21 листопада, в Шевченківському районі міста. Трамвай №14 протаранив маршрутку №23.
Як розповіла порталу керівник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Катерина Людвік, за попередніми даними, постраждали 5 осіб. На місці події працювали медики і співробітники правоохоронних органів.
В інтернеті з'явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди. На ньому видно, що основний удар трамвая припав на передню частину маршрутки з боку водія.
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