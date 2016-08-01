До Луцька з концертом приїде Сергій Жадан





Обласний центр Волині команда «ЛМ» відвідає у рамках туру на підтримку альбому «Бої без правил», – пише прес-служба митецького об'єднання «стендаЛь».



Концерт відбудеться у середу, 28 листопада о 20:00 в івент-холі коворкінгу Passage Interdit (вул. Набережна, 42).



Концерт у Луцьку - підсумковий захід Міжнародного літературного фестивалю Фронтера, організатором якого є Мистецьке об’єднання «стендаЛь».



Квитки можна придбати за посиланням:



Довідково:



В листопаді харківський колектив вирушає в концертний тур містами України. Музиканти презентуватимуть сингл «Бої без правил», що був записаний ще влітку на студії «О».



Свій стиль самі музиканти характеризують як «християнський гіп-гоп». У нових треках вони продовжують говорити про головне - віру, стійкість і готовність відповідати за власні слова та вчинки. Музика «ЛМ», традиційно для проектів Жадана, поєднає «поетику псалмів та ритміку танцполів».

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