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До Луцька з концертом приїде Сергій Жадан

До Луцька з концертом приїде Сергій Жадан
У Луцьку виступить новий музичний проект Сергія Жадана «Лінія Маннергейма».

Обласний центр Волині команда «ЛМ» відвідає у рамках туру на підтримку альбому «Бої без правил», – пише прес-служба митецького об'єднання «стендаЛь».

Концерт відбудеться у середу, 28 листопада о 20:00 в івент-холі коворкінгу Passage Interdit (вул. Набережна, 42).

Концерт у Луцьку - підсумковий захід Міжнародного літературного фестивалю Фронтера, організатором якого є Мистецьке об’єднання «стендаЛь».

Квитки можна придбати за посиланням: https://bit.ly/2S6nAKO, а також в пабі «Oldskull» (вул. Лесі Українки, 52) та у приміщенні книгарні Волинської обласної друкарні (просп. Волі, 27).

Довідково:

В листопаді харківський колектив вирушає в концертний тур містами України. Музиканти презентуватимуть сингл «Бої без правил», що був записаний ще влітку на студії «О».

Свій стиль самі музиканти характеризують як «християнський гіп-гоп». У нових треках вони продовжують говорити про головне - віру, стійкість і готовність відповідати за власні слова та вчинки. Музика «ЛМ», традиційно для проектів Жадана, поєднає «поетику псалмів та ритміку танцполів».

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Теги: Фронтера, Лінія Маннергейма, Жадан
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