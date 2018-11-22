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У Києві на дитячому майданчику знайшли мертвого чоловіка

У Києві на дитячому майданчику знайшли мертвого чоловіка
У Києві в Дніпровському районі, ввечері 21 листопада, виявили труп чоловіка.

Невідомий помер на лавці на території дитячого майданчика біля житлових будинків, - пише Інформатор.

У чоловіка були спущені штани, з рота йшла піна. На вигляд загиблому 35-40 років. Документів при собі він не мав, тому встановити особу поки не вдалося.

За словами співробітників поліції, на безхатька він не схожий. За припущеннями медиків, міг померти від передозування. Поруч із тілом лежали тільки пачка сигарет і запальничка.

На місці працювали патруль поліції, "швидка" і слідчо-оперативна група. Причину смерті встановлять під час розтину.
У Києві на дитячому майданчику знайшли мертвого чоловіка
У Києві на дитячому майданчику знайшли мертвого чоловіка
У Києві на дитячому майданчику знайшли мертвого чоловіка

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Теги: Київ, смерть
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