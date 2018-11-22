У Києві на дитячому майданчику знайшли мертвого чоловіка





Невідомий помер на лавці на території дитячого майданчика біля житлових будинків, - пише



У чоловіка були спущені штани, з рота йшла піна. На вигляд загиблому 35-40 років. Документів при собі він не мав, тому встановити особу поки не вдалося.



За словами співробітників поліції, на безхатька він не схожий. За припущеннями медиків, міг померти від передозування. Поруч із тілом лежали тільки пачка сигарет і запальничка.



На місці працювали патруль поліції, "швидка" і слідчо-оперативна група. Причину смерті встановлять під час розтину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві в Дніпровському районі, ввечері 21 листопада, виявили труп чоловіка.Невідомий помер на лавці на території дитячого майданчика біля житлових будинків, - пише Інформатор У чоловіка були спущені штани, з рота йшла піна. На вигляд загиблому 35-40 років. Документів при собі він не мав, тому встановити особу поки не вдалося.За словами співробітників поліції, на безхатька він не схожий. За припущеннями медиків, міг померти від передозування. Поруч із тілом лежали тільки пачка сигарет і запальничка.На місці працювали патруль поліції, "швидка" і слідчо-оперативна група. Причину смерті встановлять під час розтину.

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