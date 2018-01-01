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Підлітку з Волині потрібні кошти на хіміотерапію

Підлітку з Волині потрібні кошти на хіміотерапію
Коля Войтович, який родом з Турійського району проходить вже шосту хіміотерапію.

Попри невтішний діагноз – лімфогранулематоз (злозлоякісне захворювання лімфоїдної тканини) зараз хлопець почувається краще, а лікарі дають хороші прогнози, кажуть, що хімія дає свої результати, - пише Район.Турійськ.

На жаль, батьки Колі потребують допомоги небайдужих, щоб продовжити лікування сина. Хлопець має пройти ще дві хімії, а потім буде променева терапія.

За час лікування, на банківський рахунок батьків прийшло 60 тисяч гривень, але щоб хлопець пройшов повне лікування потрібно знову знайти кошти.

Небайдужі можуть переказати гроші на банківську картку мами Колі:
Приватбанк: 5168 7573 6302 8152 – Ковальчук Світлана Анатоліївна.

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Теги: допомога, кошти, Коля Войтович
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