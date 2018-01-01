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У Луцьку маршрутка в мороз їздила з відчиненими дверима

У Луцьку маршрутка в мороз їздила з відчиненими дверима
У Луцьку водій маршрутки у мінусову температуру їхав з відчиненими дверима, а через зауваження пасажира здійняв лемент.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив лучанин Леонід.

На переконання чоловіка, приблизно о 7 годині ранку 22 листопада він їхав маршруткою №32 (номер - 8672) на вулиці Теремнівській. Проїхавши у транспортному засобі деякий час, він зауважив, що двері водій так і не зачинив. Тож чоловік попросив його це зробити, на що водій відповів, що двері ще не розмерзлися, тому і не зачиняються.

«Коли я знімав на відео, то водій сказав, що йому б’є в очі, тому я вимкнув камеру. Але як тільки вимкнув, він став хамити, казати, щоб я вийшов, якщо мені щось не подобається», – розповів Леонід.

За його словами, він не вимагав чогось надзвичайного, лише мінімального комфорту за оплачений проїзд.

«Водій сказав: виходь, я тобі 5 гривень віддам», – додав чоловік.

Зрештою, чоловік, розуміючи, що сенсу далі сперечатися немає, вийшов з маршрутки і пішов пішки.


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Теги: маршрутка, інцидент
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