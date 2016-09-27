Що робили на кухні волинський ведучий з кумою Дзідзя. ВІДЕО

Волинський ведучийкулінарив з українською співачкоюЗа приготуванням співачка зізналася про флірт з незнайомцем, розповіла про те, що можна з’їсти на обід та заплатити за це 10 000 гривень.Згадала Цибульська і про свого кума(співака Дзідьо, - ред.) та стосунки між ними.Відверту розмову Влад Зінкевич опублікував на своєму сімейному ютюб-каналі «V&A ФЕМЕЛІ».Зінкевич, як і його зіркові гості, не є професійним кухарем, а тому ніхто не знає, яким буде результат.Рецепт та процес приготування Влад та Оля разом описали у телешоу «Ранок Нової Волині».