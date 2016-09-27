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Що робили на кухні волинський ведучий з кумою Дзідзя. ВІДЕО

Що робили на кухні волинський ведучий з кумою Дзідзя. ВІДЕО
Волинський ведучий Влад Зінкевич кулінарив з українською співачкою Олею Цибульською.

За приготуванням співачка зізналася про флірт з незнайомцем, розповіла про те, що можна з’їсти на обід та заплатити за це 10 000 гривень.

Згадала Цибульська і про свого кума Михайла Хому (співака Дзідьо, - ред.) та стосунки між ними.

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Відверту розмову Влад Зінкевич опублікував на своєму сімейному ютюб-каналі «V&A ФЕМЕЛІ».



Зінкевич, як і його зіркові гості, не є професійним кухарем, а тому ніхто не знає, яким буде результат.

Рецепт та процес приготування Влад та Оля разом описали у телешоу «Ранок Нової Волині».



Що робили на кухні волинський ведучий з кумою Дзідзя. ВІДЕО

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Теги: кухня, їжа, відео
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Дзідзя але ви грамотні
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