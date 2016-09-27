Що робили на кухні волинський ведучий з кумою Дзідзя. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Волинський ведучий Влад Зінкевич кулінарив з українською співачкою Олею Цибульською.
За приготуванням співачка зізналася про флірт з незнайомцем, розповіла про те, що можна з’їсти на обід та заплатити за це 10 000 гривень.
Згадала Цибульська і про свого кума Михайла Хому (співака Дзідьо, - ред.) та стосунки між ними.
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Відверту розмову Влад Зінкевич опублікував на своєму сімейному ютюб-каналі «V&A ФЕМЕЛІ».
Зінкевич, як і його зіркові гості, не є професійним кухарем, а тому ніхто не знає, яким буде результат.
Рецепт та процес приготування Влад та Оля разом описали у телешоу «Ранок Нової Волині».
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За приготуванням співачка зізналася про флірт з незнайомцем, розповіла про те, що можна з’їсти на обід та заплатити за це 10 000 гривень.
Згадала Цибульська і про свого кума Михайла Хому (співака Дзідьо, - ред.) та стосунки між ними.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку з'явився маленький Дзідзьо. ФОТО
Відверту розмову Влад Зінкевич опублікував на своєму сімейному ютюб-каналі «V&A ФЕМЕЛІ».
Зінкевич, як і його зіркові гості, не є професійним кухарем, а тому ніхто не знає, яким буде результат.
Рецепт та процес приготування Влад та Оля разом описали у телешоу «Ранок Нової Волині».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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