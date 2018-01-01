вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьк може приєднатися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків

Луцьк може приєднатися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків
Луцькрада розгляне рішення про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.

Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у четвер, 22 листопада.

Як розповіла депутат Луцькради Алла Надточій до хартії приєдналися вже Вінниця та Житомир, тепер відповідне рішення розглядають і в Луцьку.

Алла Надточій зазначила, що тут йдеться про надання рівних прав чоловікам і жінкам в усіх сферах, рівний доступ до роботи, оплати праці та рівного ставлення до обох статей.

Натомість більшість депутатів зауважили, що в Україні жінки не обмежені у своїх правах та мають можливість на рівні з чоловіками реалізовувати свої амбіції і утрималися від голосування за проект.
Остаточне рішення приймуть депутати на пленарному засіданні сесії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Європейська хартія, рівність, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Таїланд запровадив безвіз для українців
Сьогодні, 12:28
Луцьк може приєднатися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків
Сьогодні, 12:00
Що робили на кухні волинський ведучий з кумою Дзідзя. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
Підлітку з Волині потрібні кошти на хіміотерапію
Сьогодні, 11:52
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Курс валют у Луцьку на 22 листопада Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Сьогодні, 09:00
У Луцьку легковик влетів у джип. ВІДЕО У Луцьку легковик влетів у джип. ВІДЕО
Сьогодні, 08:46
Луцьк на 400-літній карті. ФОТО Луцьк на 400-літній карті. ФОТО
Сьогодні, 06:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Таїланд запровадив безвіз для українців
Сьогодні, 12:28
 0
Що робили на кухні волинський ведучий з кумою Дзідзя. ВІДЕО
Сьогодні, 12:00
 0
Луцьк може приєднатися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків
Сьогодні, 12:00
 0
Підлітку з Волині потрібні кошти на хіміотерапію
Сьогодні, 11:52
 0
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8