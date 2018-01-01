Луцьк може приєднатися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків
Сьогодні, 12:00
Луцькрада розгляне рішення про приєднання до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.
Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у четвер, 22 листопада.
Як розповіла депутат Луцькради Алла Надточій до хартії приєдналися вже Вінниця та Житомир, тепер відповідне рішення розглядають і в Луцьку.
Алла Надточій зазначила, що тут йдеться про надання рівних прав чоловікам і жінкам в усіх сферах, рівний доступ до роботи, оплати праці та рівного ставлення до обох статей.
Натомість більшість депутатів зауважили, що в Україні жінки не обмежені у своїх правах та мають можливість на рівні з чоловіками реалізовувати свої амбіції і утрималися від голосування за проект.
Остаточне рішення приймуть депутати на пленарному засіданні сесії.
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Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань соціального захисту, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови у четвер, 22 листопада.
Як розповіла депутат Луцькради Алла Надточій до хартії приєдналися вже Вінниця та Житомир, тепер відповідне рішення розглядають і в Луцьку.
Алла Надточій зазначила, що тут йдеться про надання рівних прав чоловікам і жінкам в усіх сферах, рівний доступ до роботи, оплати праці та рівного ставлення до обох статей.
Натомість більшість депутатів зауважили, що в Україні жінки не обмежені у своїх правах та мають можливість на рівні з чоловіками реалізовувати свої амбіції і утрималися від голосування за проект.
Остаточне рішення приймуть депутати на пленарному засіданні сесії.
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