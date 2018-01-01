У Луцьку пенсіонери безкоштовно подивилися фільм «Богемна Рапсодія»





Лучани відвідали кіносеанс у середу, 21 листопада, - повідомляє інтернет-видання



Як розповідає координатор проекту Євгеній Мікоян, показ фільму про легендарного Фредді Меркьюрі організували, тому що фронтмен гурту «Queen» - це людина-епоха, а сама кінострічка безперечно заслуговує на увагу глядача.



«Це історична постать, яка зробила переворот у музиці. Для багатьох наших глядачів цей період пов’язаний з юністю та молодістю. Я дуже радий, що фільм їм сподобався», - каже Євгеній.



Лучанка Галина поділилася враженнями від перегляду. Зокрема, жінка запевняє, що стрічка викликала лише позитивні емоції та повернула її у молоді роки.



«Мені сподобалося, що фільм проповідує сімейні цінності та те, що наші друзі, колеги - це також члени родини. Гасло «ми сім’я» рятувало музикантів групи у багатьох складних ситуаціях. Так має бути у кожній родині, місті та державі.



Загалом фільм дуже сподобався. На жаль, у радянські часи для нас приховували більшість того, що відбувалося закордоном, тому переглядати було особливо цікаво», - розповідає пенсіонерка.



«Богемна рапсодія» – це вшанування групи «Queen», їх музики та видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам та переміг умовності, для того, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях бенду до успіху, завдяки їх культовим пісням та революційному звуку, розповідає про те, як жили музиканти.



Нагадаємо, проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Перша людина».



Додамо, що кіноперегляди безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника за умови попередньої реєстрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «CВІДОМІ» разом із РЦ «Промінь» та Multiplex, відбувся показ художнього фільму «Богемна Рапсодія».Лучани відвідали кіносеанс у середу, 21 листопада, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 Як розповідає координатор проекту, показ фільму про легендарного Фредді Меркьюрі організували, тому що фронтмен гурту «Queen» - це людина-епоха, а сама кінострічка безперечно заслуговує на увагу глядача.«Це історична постать, яка зробила переворот у музиці. Для багатьох наших глядачів цей період пов’язаний з юністю та молодістю. Я дуже радий, що фільм їм сподобався», - каже Євгеній.Лучанкаподілилася враженнями від перегляду. Зокрема, жінка запевняє, що стрічка викликала лише позитивні емоції та повернула її у молоді роки.«Мені сподобалося, що фільм проповідує сімейні цінності та те, що наші друзі, колеги - це також члени родини. Гасло «ми сім’я» рятувало музикантів групи у багатьох складних ситуаціях. Так має бути у кожній родині, місті та державі.Загалом фільм дуже сподобався. На жаль, у радянські часи для нас приховували більшість того, що відбувалося закордоном, тому переглядати було особливо цікаво», - розповідає пенсіонерка.«Богемна рапсодія» – це вшанування групи «Queen», їх музики та видатного вокаліста Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам та переміг умовності, для того, щоб стати одним з найулюбленіших артистів на планеті. Фільм простежує запаморочливий шлях бенду до успіху, завдяки їх культовим пісням та революційному звуку, розповідає про те, як жили музиканти.Нагадаємо, проект «Доступний кінотеатр для пенсіонерів» активно долучає старше покоління до культурного життя Луцька і уже давав можливість оцінити такі художні стрічки як «Темні часи», «Усі гроші світу», «8 подруг Оушена», «Крістофер Робін» і «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Перша людина».Додамо, що кіноперегляди безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника за умови попередньої реєстрації.

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