Таїланд запровадив безвіз для українців





Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter, - пише



Президент зазначив, що тепер українці можуть подорожувати до Таїланду без витричання часу на візові формальності. Перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.







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