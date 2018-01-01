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Таїланд запровадив безвіз для українців

Таїланд запровадив безвіз для українців
Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України.

Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter, - пише 24 канал.

Президент зазначив, що тепер українці можуть подорожувати до Таїланду без витричання часу на візові формальності. Перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.



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Теги: Таїланд, безвіз
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