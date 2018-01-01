Таїланд запровадив безвіз для українців
Сьогодні, 12:28
Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України.
Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter, - пише 24 канал.
Президент зазначив, що тепер українці можуть подорожувати до Таїланду без витричання часу на візові формальності. Перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.
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Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter, - пише 24 канал.
Президент зазначив, що тепер українці можуть подорожувати до Таїланду без витричання часу на візові формальності. Перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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