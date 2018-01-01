вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» показало виготовлену для данської компанії «Banke Electromotive» першу електричну багатоцільову вантажівку.

Презентація відбулася у четвер, 22 листопада.

Спочатку міністр інфраструктури України Володимир Омелян і голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко разом з директором дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» компанії «Богдан Моторс» Дмитром Писаним оглянули потужності луцького заводу, ознайомилися зі зразками техніки, які тут виготовляють, зокрема, шкільними автобусами та тролейбусами.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Згодом же поважні гості, до яких доєдналися гендиректор данської компанії «Banke Electromotive» Размус Банк і технічний директор автозаводу Богдан Гвоздик презентували унікальну вантажівку ERCV27.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Електромашина разом з кабіною має довжину 7,77 метра, висоту – 2,98 метра, і призначена для механізованого завантаження твердих побутових відходів. Вона працюватиме у містах Євросоюзу, адже після завершення сертифікації у Данії розпочнеться серійний випуск такої техніки.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Спецвантажівка здатна розвивати швидкість до 80 кілометрів за годину і проїхати без підзарядки при повній допустимій масі у 27 000 кілограмів 220 кілометрів. Термін експлуатації сягає 12 років.
Окрім того, перша виготовлена в Україні електровантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеонагляду та кондиціонером.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Размус Банке подякував керівництву «Богдан Моторс» та усім працівникам, адже спільними зусиллями з компанією «Banke Electromotive» у Луцьку в надзвичайно стислі терміни розробили та втілили у життя цей проект.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

«Наша компанія була заснована в Україні понад 2 роки тому. Коли вперше я приїхав в Україну і побачив, які транспортні вироби курсують вулицями, я подумав, що тут можуть реалізувати мій проект. Я дуже задоволений співпрацею і сподіваюся, що ми будемо її розширювати», - зазначив керівник «Banke Electromotive».

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, ця подія є визначальною та вирішальною для України.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

«Ми весь час говоримо про Україну, як аграрну країну, країну, яка видобуває та експортує корисні копалини. Однак міністерство інфраструктури та наші однодумці в уряді і парламенті переконані, що Україна може і повинна бути високотехнологічної державою. Ви бачите цей продукт. Його повністю розробили і зробили в Україні. Це буде Made in Ukraine у Європейському Союзі. Це надзвичайно добрий показник того, що наші плани йдуть у правильному напрямку. Ми віримо у майбутнє електротранспорту, адже на «Богдані» виготовляють ще й тролейбуси та електробуси», - наголосив Омелян.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Міністр підкреслив, що наразі дуже важливо, аби не лише країни Європи купували вітчизняні розробки, а й безпосередньо українські міста.

«Зараз у парламенті лежить наш законопроект щодо стимуляції розвитку ринку електрокарів. Він передбачає абсолютно новий підхід на законодавчому рівні щодо мотивації виробників виробляти літій, літієві батареї, електрокари та всю електротехніку в Україні. Ця програма розрахована на 15 років. Сподіваюся, що у грудні цей закон проголосують і матимемо нову якісь, нове виробництво, бо на сьогодні в країні є лише декілька компаній, що займаються такими розробками», - відзначив високопосадовець.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

У свою чергу, колектив автозаводу передав Володимиру Омеляну звернення про те, аби на рівні міністерства пролобіювати питання купівлі української техніки. Адже станом на сьогодні потужні міста, зокрема, Луцьк, воліють використовувати вживану техніку з інших країн.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Директор дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» компанії «Богдан Моторс» Дмитро Писаний розповів, що над проектом почали працювати у лютому, а вже зараз вантажівка виїжджає із заводу.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

«Вибір «Banke Electromotive» нашого підприємства як виконавця цього замовлення свідчить про те, що фах наших спеціалістів дуже високий, а потужності нашого підприємства відповідають високим європейським стандартам. Ми налаштовані виготовляти ще більше такої продукції», - поділився він.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що Волинь із великим задоволенням використовує шкільні автобуси, виготовлені у Луцьку.
«Сподіваюся, що невдовзі ми користуватимемось вантажівками та іншими витворами ваших рук. Для нас важливо, аби процвітала княжа Волинь. Обіцяю, що ми будемо спільно працювати. Електробуси мають працювати, в першу чергу, в Луцьку, а не в Кременчуці, хоча там теж вони потрібні. Для цього треба багато працювати. Десь пересилювати політичний опір, але я впевнений, що ми разом підемо вперед», - сказав Савченко.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Насамкінець влаштували тест-драйв унікальної української електровантажівки.
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Богдан Моторс, електровантажівка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото
Сьогодні, 15:05
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
Сьогодні, 15:04
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Під Луцьком – обшук на підприємстві, є постраждалі
Сьогодні, 14:44
Україну накриє антициклон – буде сухо та холодно
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
Директор «Богдан Моторс» вбачає корупційну схему у закупівлі швейцарських тролейбусів Директор «Богдан Моторс» вбачає корупційну схему у закупівлі швейцарських тролейбусів
13 квітень, 14:43
Луцьк може приєднатися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків Луцьк може приєднатися до Європейської хартії рівності жінок і чоловіків
Сьогодні, 12:00
До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО До Луцька приїхав міністр інфраструктури України. ФОТО
Сьогодні, 10:11
Курс валют у Луцьку на 22 листопада Курс валют у Луцьку на 22 листопада
Сьогодні, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Працівники луцької «Ласки» під час відлову собак тикали дулі місцевим. ФОТО
Сьогодні, 15:30
 0
В Україні посилили покарання за п'яне водіння
Сьогодні, 15:06
 0
Осіння краса «волинської Амазонки»: неймовірні фото
Сьогодні, 15:05
 0
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
Сьогодні, 15:04
 0
Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
Медіа
відео
1/8