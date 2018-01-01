Луцький «Богдан» презентував першу українську електровантажівку. ФОТО

ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» показало виготовлену для данської компанії «Banke Electromotive» першу електричну багатоцільову вантажівку.Презентація відбулася у четвер, 22 листопада.Спочатку міністр інфраструктури Україниі голова Волинської облдержадміністраціїразом з директором дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» компанії «Богдан Моторс»оглянули потужності луцького заводу, ознайомилися зі зразками техніки, які тут виготовляють, зокрема, шкільними автобусами та тролейбусами.Згодом же поважні гості, до яких доєдналися гендиректор данської компанії «Banke Electromotive»і технічний директор автозаводупрезентували унікальну вантажівку ERCV27.Електромашина разом з кабіною має довжину 7,77 метра, висоту – 2,98 метра, і призначена для механізованого завантаження твердих побутових відходів. Вона працюватиме у містах Євросоюзу, адже після завершення сертифікації у Данії розпочнеться серійний випуск такої техніки.Спецвантажівка здатна розвивати швидкість до 80 кілометрів за годину і проїхати без підзарядки при повній допустимій масі у 27 000 кілограмів 220 кілометрів. Термін експлуатації сягає 12 років.Окрім того, перша виготовлена в Україні електровантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеонагляду та кондиціонером.Размус Банке подякував керівництву «Богдан Моторс» та усім працівникам, адже спільними зусиллями з компанією «Banke Electromotive» у Луцьку в надзвичайно стислі терміни розробили та втілили у життя цей проект.«Наша компанія була заснована в Україні понад 2 роки тому. Коли вперше я приїхав в Україну і побачив, які транспортні вироби курсують вулицями, я подумав, що тут можуть реалізувати мій проект. Я дуже задоволений співпрацею і сподіваюся, що ми будемо її розширювати», - зазначив керівник «Banke Electromotive».За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, ця подія є визначальною та вирішальною для України.«Ми весь час говоримо про Україну, як аграрну країну, країну, яка видобуває та експортує корисні копалини. Однак міністерство інфраструктури та наші однодумці в уряді і парламенті переконані, що Україна може і повинна бути високотехнологічної державою. Ви бачите цей продукт. Його повністю розробили і зробили в Україні. Це буде Made in Ukraine у Європейському Союзі. Це надзвичайно добрий показник того, що наші плани йдуть у правильному напрямку. Ми віримо у майбутнє електротранспорту, адже на «Богдані» виготовляють ще й тролейбуси та електробуси», - наголосив Омелян.Міністр підкреслив, що наразі дуже важливо, аби не лише країни Європи купували вітчизняні розробки, а й безпосередньо українські міста.«Зараз у парламенті лежить наш законопроект щодо стимуляції розвитку ринку електрокарів. Він передбачає абсолютно новий підхід на законодавчому рівні щодо мотивації виробників виробляти літій, літієві батареї, електрокари та всю електротехніку в Україні. Ця програма розрахована на 15 років. Сподіваюся, що у грудні цей закон проголосують і матимемо нову якісь, нове виробництво, бо на сьогодні в країні є лише декілька компаній, що займаються такими розробками», - відзначив високопосадовець.У свою чергу, колектив автозаводу передав Володимиру Омеляну звернення про те, аби на рівні міністерства пролобіювати питання купівлі української техніки. Адже станом на сьогодні потужні міста, зокрема, Луцьк, воліють використовувати вживану техніку з інших країн.Директор дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №1» компанії «Богдан Моторс» Дмитро Писаний розповів, що над проектом почали працювати у лютому, а вже зараз вантажівка виїжджає із заводу.«Вибір «Banke Electromotive» нашого підприємства як виконавця цього замовлення свідчить про те, що фах наших спеціалістів дуже високий, а потужності нашого підприємства відповідають високим європейським стандартам. Ми налаштовані виготовляти ще більше такої продукції», - поділився він.Голова ОДА Олександр Савченко зауважив, що Волинь із великим задоволенням використовує шкільні автобуси, виготовлені у Луцьку.«Сподіваюся, що невдовзі ми користуватимемось вантажівками та іншими витворами ваших рук. Для нас важливо, аби процвітала княжа Волинь. Обіцяю, що ми будемо спільно працювати. Електробуси мають працювати, в першу чергу, в Луцьку, а не в Кременчуці, хоча там теж вони потрібні. Для цього треба багато працювати. Десь пересилювати політичний опір, але я впевнений, що ми разом підемо вперед», - сказав Савченко.Насамкінець влаштували тест-драйв унікальної української електровантажівки.