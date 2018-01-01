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Волонтери просять зробити незабутнє свято для дитини волинського Героя

Волонтери просять зробити незабутнє свято для дитини волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Дівчинка з чудовим іменем Ангеліна невдовзі зустріне дванадцятий день народження. Її вітчим Михальчук Віктор Олексійович до початку війни на Сході повністю замінив їй рідного татка: опікувався нею, водив до садочка, а потім і до школи. Віктор був старшим лейтенантом, заступником командира роти 51-ої окремої механізованої бригади, здобув військову освіту на кафедрі військової підготовки при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича у 2002-2003 р. (командир механізованого взводу на БМП). 25 серпня 2014 року у боях за Іловайськ опинився в оточенні поблизу с. Кутейникове під постійним артобстрілом, де й отримав смертельне порання та помер наступного дня від втрати крові.

Поховали Віктора у м. Дніпро як тимчасово невстановленого захисника України. І лише у липні тіло воїна було опізнане по ДНК та перепоховане 05.08.2015 р. на малій Батьківщині у с. Піддубці.

Ангелінка уже перейшла до 6-го класу. Навчання їй дається не дуже легко, дівчинка часто переживає, проте старається робити уроки. У вільний від навчання час наша майбутня іменинниця грається із молодшою сестричкою Софійкою та читає.

Зараз захоплюється малюванням, може до вечора сидіти з олівцями чи фарбами у руках. Ангеліна мріє стати дизайнером інтер'єрів. Мама Наталія дуже тішиться із захоплення донечки та всіляко сприяє у її бажанні до навчання і планує записати дівчинку до художньої школи. Ангеліночка також із великим задоволенням відвідує недільну школу.

Мама розповідає, що її донечка дуже спокійна та занадто несмілива. Дівчинка допомагає мамі у всьому, завжди підтримує її, прибирає вдома щодня, бере на себе обов’язки по догляду за меншою сестричкою, часто забирає її з садочка. Для себе Ангеліна вже давно визначила авторитетів – це мама та тато Віктор, їх і намагається наслідувати у всьому.

Цьогоріч дівчинка побувала на відпочинку у Артек-Буковель і дуже цим задоволена.

Так як Ангеліна дуже серйозна, то й дитячі мультики вона не дивиться. А от до тваринок дівчинка відноситься з великою теплотою, найбільше любить кроликів та котиків. Окрім того має вдома свою улюбленицю - вівчарку Муфасу, яку придбали мама з татом, ще коли він не був у АТО. Дівчина доглядає за псом, вигулює і годує.

Ангелінка свідомо говорить про Україну, що то її рідний дім і щиро бажає, щоб усі татусі та чоловіки якнайшвидше повернулись до своїх домівок. Дівчина безмежно вдячна усім волонтерам з різних куточків нашої країни, які допомагають її сім’ї, не зважаючи на те, що мають і власні родини та потреби.

Інформація для благодійників:

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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