Волонтери просять зробити незабутнє свято для дитини волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Дівчинка з чудовим іменемневдовзі зустріне дванадцятий день народження. Її вітчимдо початку війни на Сході повністю замінив їй рідного татка: опікувався нею, водив до садочка, а потім і до школи. Віктор був старшим лейтенантом, заступником командира роти 51-ої окремої механізованої бригади, здобув військову освіту на кафедрі військової підготовки при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича у 2002-2003 р. (командир механізованого взводу на БМП). 25 серпня 2014 року у боях за Іловайськ опинився в оточенні поблизу с. Кутейникове під постійним артобстрілом, де й отримав смертельне порання та помер наступного дня від втрати крові.Поховали Віктора у м. Дніпро як тимчасово невстановленого захисника України. І лише у липні тіло воїна було опізнане по ДНК та перепоховане 05.08.2015 р. на малій Батьківщині у с. Піддубці.Ангелінка уже перейшла до 6-го класу. Навчання їй дається не дуже легко, дівчинка часто переживає, проте старається робити уроки. У вільний від навчання час наша майбутня іменинниця грається із молодшою сестричкою Софійкою та читає.Зараз захоплюється малюванням, може до вечора сидіти з олівцями чи фарбами у руках. Ангеліна мріє стати дизайнером інтер'єрів. Мама Наталія дуже тішиться із захоплення донечки та всіляко сприяє у її бажанні до навчання і планує записати дівчинку до художньої школи. Ангеліночка також із великим задоволенням відвідує недільну школу.Мама розповідає, що її донечка дуже спокійна та занадто несмілива. Дівчинка допомагає мамі у всьому, завжди підтримує її, прибирає вдома щодня, бере на себе обов’язки по догляду за меншою сестричкою, часто забирає її з садочка. Для себе Ангеліна вже давно визначила авторитетів – це мама та тато Віктор, їх і намагається наслідувати у всьому.Цьогоріч дівчинка побувала на відпочинку у Артек-Буковель і дуже цим задоволена.Так як Ангеліна дуже серйозна, то й дитячі мультики вона не дивиться. А от до тваринок дівчинка відноситься з великою теплотою, найбільше любить кроликів та котиків. Окрім того має вдома свою улюбленицю - вівчарку Муфасу, яку придбали мама з татом, ще коли він не був у АТО. Дівчина доглядає за псом, вигулює і годує.Ангелінка свідомо говорить про Україну, що то її рідний дім і щиро бажає, щоб усі татусі та чоловіки якнайшвидше повернулись до своїх домівок. Дівчина безмежно вдячна усім волонтерам з різних куточків нашої країни, які допомагають її сім’ї, не зважаючи на те, що мають і власні родини та потреби.