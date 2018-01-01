У Нововолинську майже 8 тисяч людей мали інфекційні хвороби





Про це розповіла на засіданні виконкому завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Наталія Мариніна, - йдеться на сайті



"З початку року інфекційними хворобами у Нововолинську захворіло майже 8 тисяч осіб, що становить 14,5% населення міста, з них – більше 5700 дітей. Враховуючи епідемічний сезон, найбільш пріоритетними на даний час інфекційними хворобами є кір, гострі кишкові інфекції, вірусний гепатит А, природно-вогнищеві інфекції. Позитивним є те, що в місті не реєструвались такі захворювання як правець, дифтерія, поліомієліт, тифи, дизентерія. Станом на 14 листопада 2018 року в місті зареєстровано 90 випадків кору, з них майже 78 відсотків – це діти віком до 17 років", - зазначила доповідач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську цьогоріч майже 8 тисяч осіб хворіли інфекційними хворобами.Про це розповіла на засіданні виконкому завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», - йдеться на сайті Нововолинський інформаційний портал "З початку року інфекційними хворобами у Нововолинську захворіло майже 8 тисяч осіб, що становить 14,5% населення міста, з них – більше 5700 дітей. Враховуючи епідемічний сезон, найбільш пріоритетними на даний час інфекційними хворобами є кір, гострі кишкові інфекції, вірусний гепатит А, природно-вогнищеві інфекції. Позитивним є те, що в місті не реєструвались такі захворювання як правець, дифтерія, поліомієліт, тифи, дизентерія. Станом на 14 листопада 2018 року в місті зареєстровано 90 випадків кору, з них майже 78 відсотків – це діти віком до 17 років", - зазначила доповідач.

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