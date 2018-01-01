Приміщення колишньої книгарні у центрі Луцька продали київській фірмі





Про це йдеться на ProZorro.



Стартова ціна приміщення загальною площею 89,4 "квадрати" становила 3 149 040 гривень.



Охочих купити приміщення у центрі Луцька було чимало: ТзОВ "Волинпродторг", Мацюк Олександр Ананійович, ФОП Шум Інна Володимирівна, ТзОВ "Холдингова компанія "Єврохолдинг", Бардабуш Віктор Йосипович, Куліковський Ярослав Андрійович, ТОВ "Окфест", Кривдік Дар'я Вікторівна, ТзОВ "Фортекс енерджі", Артур Альбертович Лендяк, Бойчук Сергій Михайлович, Володимир Олександрович Квятковський, Кащук Олександр Святославович, ТзОВ "Трейд-авто маркет" та ТОВ "Санеко груп".



Виграла торги київська фірма "Санеко груп", основний вид діяльності якої - виробництво електроенергії. Вона запропонувала ціну найвищу ціну - 7 700 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершився аукціон на купівлю приміщення, де раніше знаходилася книгарня "Планета".Про це йдеться на ProZorro.Стартова ціна приміщення загальною площею 89,4 "квадрати" становила 3 149 040 гривень.Охочих купити приміщення у центрі Луцька було чимало: ТзОВ "Волинпродторг", Мацюк Олександр Ананійович, ФОП Шум Інна Володимирівна, ТзОВ "Холдингова компанія "Єврохолдинг", Бардабуш Віктор Йосипович, Куліковський Ярослав Андрійович, ТОВ "Окфест", Кривдік Дар'я Вікторівна, ТзОВ "Фортекс енерджі", Артур Альбертович Лендяк, Бойчук Сергій Михайлович, Володимир Олександрович Квятковський, Кащук Олександр Святославович, ТзОВ "Трейд-авто маркет" та ТОВ "Санеко груп".Виграла торги київська фірма "Санеко груп", основний вид діяльності якої - виробництво електроенергії. Вона запропонувала ціну найвищу ціну - 7 700 000 гривень.

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