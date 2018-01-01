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Юний волинянин виборов головну нагороду міжнародного музичного конкурсу

Юний волинянин виборов головну нагороду міжнародного музичного конкурсу
Юний волинянин виборов гран-прі на музичному фестивалі в Польщі.

Такої поважної та знакової нагороди удостоївся учень 7 класу бандури Камінь-Каширської дитячої школи мистецтв Ілля Пилипчук, - пише газета Полісся.

Хлопець із Каменя-Каширського став володарем головної нагороди Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу мистецтв «SKY STARS FEST aufumn Krakow», що протягом 15-17 листопада проходив у місті Кракові (Польша).

"Слід сказати, що Ілля протягом семи років навчання став справжньою гордістю школи. За спиною у юного музиканта безліч перемог у різноманітних конкурсах та фестивалях, а у нинішньому році він став стипендіатом міської ради. Природа щедро наділила хлопчика багатьма талантами, сьогодні він впевнено крокує вперед і набирає творчих обертів", - пише видання.

Так, протягом тільки двох останніх років Ілля Пилипчук побував на мистецьких конкурсах у містах: Луцьку (ІІ місце у Міжнародному конкурсі бандуристів «Волинський кобзарик», участь у Гала-концерті, нагороджений знаком срібної бандури від представника української діаспори в США Петра Чорного), Львові (диплом з відзнакою на Всеукраїнському конкурсі виконців на бандурі ім.Юрія Сінгалевича), Ніжині (І місце на Всеукраїнському конкурсі виконавців творів українських композиторів), Вінниці (І, ІІ місця на Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі «Зірковий політ»).

Юний волинянин виборов головну нагороду міжнародного музичного конкурсу

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Теги: діти, музика, перемога
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