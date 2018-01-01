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Волинян, які їздили п'яними за кермом, покарали штрафами

Волинян, які їздили п'яними за кермом, покарали штрафами
У селищі Любешів водіїв, які їздили за кермом п’яними, покарали штрафами.

Протягом останнього часу поліцейські виявили та притягнули до адміністративної відповідальності п’ятьох осіб, які перебували за кермом в стані сп’яніння, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Відповідні матеріали були скеровані до суду.

Згідно постанов Любешівського районного суду вище вказаних осіб визнали винними і наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 10 тис. 200 гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

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Теги: суд, штраф
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