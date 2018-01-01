Волинян, які їздили п'яними за кермом, покарали штрафами
Сьогодні, 15:40
У селищі Любешів водіїв, які їздили за кермом п’яними, покарали штрафами.
Протягом останнього часу поліцейські виявили та притягнули до адміністративної відповідальності п’ятьох осіб, які перебували за кермом в стані сп’яніння, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Відповідні матеріали були скеровані до суду.
Згідно постанов Любешівського районного суду вище вказаних осіб визнали винними і наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 10 тис. 200 гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на 1 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Протягом останнього часу поліцейські виявили та притягнули до адміністративної відповідальності п’ятьох осіб, які перебували за кермом в стані сп’яніння, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.
Відповідні матеріали були скеровані до суду.
Згідно постанов Любешівського районного суду вище вказаних осіб визнали винними і наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 10 тис. 200 гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на 1 рік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі купили житло для дитини-сироти
Сьогодні, 16:03
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть три прем'єри*
Сьогодні, 15:47
Волинян, які їздили п'яними за кермом, покарали штрафами
Сьогодні, 15:40
Медіа