Волинян, які їздили п'яними за кермом, покарали штрафами





Протягом останнього часу поліцейські виявили та притягнули до адміністративної відповідальності п’ятьох осіб, які перебували за кермом в стані сп’яніння, - інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.



Відповідні матеріали були скеровані до суду.



Згідно постанов Любешівського районного суду вище вказаних осіб визнали винними і наклали стягнення у виді штрафу в розмірі 10 тис. 200 гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на 1 рік.

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