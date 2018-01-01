Працівники луцької «Ласки» під час відлову собак тикали дулі місцевим. ФОТО

У Луцьку розгорівся скандал з працівниками КП "Ласка", які під час відлову собак поводили себе агресивно.Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала"Сьогодні зіткнулась з дуже неприємними людьми! Йшла по вулиці і побачила, як відловлюють дворового собаку по пр. Відродження, 12 а. На моє запитання, куди його відвезуть, чоловіки почали на мене кричати, ображати, погрожувати, плювати... Я не "собачниця" і згідна, що кожен собака має мати господаря, але після спілкування з такими "особами", які знаходяться на роботі, за яку їм платять заробітну плату і дозволяють собі так хамити! Мені не віриться, що ми йдемо в Європу", - написала вона.Як виявилося, авто, на якому приїхали ці люди, належить КП "Ласка", що опікується безпритульними тваринами в Луцьку.Згодом на офіційній сторінці підприємства офіційно вибачилися за цей випадок."Сьогодні ми хочемо вибачитись за поведінку наших працівників під час виконання своїх обов'язків. Приїхавши за викликом на вулицю Відродження на відлов собак працівники зіткнулись з неоднозначною реакцією місцевих жителів. Нам дуже прикро, що в результаті працівники не змогли коректно і спокійно відреагувати на ситуацію. Сподіваємось на ваше розуміння щодо специфіки умов та складності роботи ловців", - йдеться у повідомленні.