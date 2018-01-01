вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У кінотеатрі «Multiplex» покажуть три прем'єри*

У кінотеатрі «Multiplex» покажуть три прем'єри*
У кінотеатрі «Multiplex», що знаходиться у РЦ «Промінь», відбудеться прем'єра трьох стрічок.

Фільм «Ральф Руйнівник 2: Інтернетрі»

Вікове обмеження: Загальна аудиторія

Творці «Крижаного Серця» і «Зоотрополіса» запрошують у пригоду нових часів! На безмежних просторах інтернету є фан на всі смаки: відомі програми, секретні чати, культові меми та герої, кумедне відео та ігри. Здоровань Ральф з такою силою поринає у віртуальний світ, що мережа починає глючити…



http://bit.ly/2r2xu4B

Фільм «Нація вбивць»

Вікове обмеження : 18+

Селфі, емоджі, снепчати та секстинг - ось у чому хороші старшокласниця Лілі та її кращі подруги, які живуть у світі нескінченних вечірок, інтриг і сексу без зобов'язань. Але, коли в результаті хакерської атаки у відкритий доступ виливаються тонни бруду і компромату, саме на них спускають усіх собак. Тихе містечко Салем занурюється в пучину кривавої анархії, і вижити тут можна тільки вбиваючи на випередження...



http://bit.ly/2r0nAAQ

Фільм «Суспірія»

Вікове обмеження : 18+

Молода американка приїжджає в Берлін, щоб приєднатися до знаменитої танцювальної трупи. Однак в стінах студії дівчина раптово виявляє щось зловісне і надприродне. Незабаром вона розуміє, що стане наступною жертвою, якщо не встигне розкрити таємницю прокляття, яке огорнуло легендарну танцювальну академію...



http://bit.ly/2r0b44

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РЦ «Промінь»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині – конфлікт у школі через втечу учениці інклюзивної форми
Хлопця, який вночі зник на Ковельській у Луцьку, знайшли мертвим
Двоє поранених у перестрілці в Луцьку переховуються в лікарнях України. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 16:07
У Ковелі купили житло для дитини-сироти
Сьогодні, 16:03
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть три прем'єри*
Сьогодні, 15:47
Волинян, які їздили п'яними за кермом, покарали штрафами
Сьогодні, 15:40
Лучан запрошують на благодійну майстерку, аби допомогти онкохворим дітям
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
Луцьким пенсіонерам безкоштовно покажуть фільм про легендарного рок-співака. ВІДЕО Луцьким пенсіонерам безкоштовно покажуть фільм про легендарного рок-співака. ВІДЕО
19 листопад, 18:45
У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»* У кінотеатрі MULTIPLEX покажуть театральну виставу «Як важливо бути серйозним»*
18 листопад, 18:49
У «Промені» виступить оркестр з різдвяною програмою* У «Промені» виступить оркестр з різдвяною програмою*
18 листопад, 11:13
Щасливі години у Ring Cafe, що у «Промені»* Щасливі години у Ring Cafe, що у «Промені»*
14 листопад, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів повіситись, але не втримався: у Харкові чоловік впав з мосту
Сьогодні, 16:56
 0
На Рівненщині син до смерті кочергою побив матір
Сьогодні, 16:52
 0
Лікар Валіхновський прооперує дитину з рідкісним синдромом. ВІДЕО
Сьогодні, 16:51
 0
У Ківерцях через ремонтні роботи півдня не буде води
Сьогодні, 16:23
 0
Водій, який збив пішохода у селищі на Волині, сидітиме за ґратами
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8