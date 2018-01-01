У кінотеатрі «Multiplex» покажуть три прем'єри*

У кінотеатрі «Multiplex», що знаходиться у РЦ «Промінь», відбудеться прем'єра трьох стрічок.Вікове обмеження: Загальна аудиторіяТворці «Крижаного Серця» і «Зоотрополіса» запрошують у пригоду нових часів! На безмежних просторах інтернету є фан на всі смаки: відомі програми, секретні чати, культові меми та герої, кумедне відео та ігри. Здоровань Ральф з такою силою поринає у віртуальний світ, що мережа починає глючити…Вікове обмеження : 18+Селфі, емоджі, снепчати та секстинг - ось у чому хороші старшокласниця Лілі та її кращі подруги, які живуть у світі нескінченних вечірок, інтриг і сексу без зобов'язань. Але, коли в результаті хакерської атаки у відкритий доступ виливаються тонни бруду і компромату, саме на них спускають усіх собак. Тихе містечко Салем занурюється в пучину кривавої анархії, і вижити тут можна тільки вбиваючи на випередження...Вікове обмеження : 18+Молода американка приїжджає в Берлін, щоб приєднатися до знаменитої танцювальної трупи. Однак в стінах студії дівчина раптово виявляє щось зловісне і надприродне. Незабаром вона розуміє, що стане наступною жертвою, якщо не встигне розкрити таємницю прокляття, яке огорнуло легендарну танцювальну академію...