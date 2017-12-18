Лучан запрошують на благодійну майстерку, аби допомогти онкохворим дітям

Вже вп’яте у Луцьку відбувається благодійна акція «Тепла іграшка надії».Традиційно, для дітей та дорослих майстер-клас з пошиття іграшок з фетру проведе й відома майстриняБлагодійна акція «Тепла іграшка надії» має на меті згуртувати людей, аби допомогти діткам, що хворіють на рак. Так, під час акції усі охочі, від малюків до поважних благодійників шиють ялинкові іграшки з фетру, аби продати їх під час ярмарку. Усі кошти передають БФ «СТОПРАК».Традиційно, відбуваються й майстерки. Вже кілька років поспіль великий майстер-клас проводить відома рукодільниця Руслана Цибуліна. Цьогоріч навчитися шити іграшки й допомогти дітям можна буде символічно, у перший день зими.Майстерка відбудеться 1 грудня о 14 годині у дитячому розважальному центрі FigliMigli. Благодійний внесок – від 25 гривень.Кількість місць обмежена, тож організатори просять попередньо реєструватися у групі «Теплої іграшки надії» у facebook, https://www.facebook.com/groups/351785481613003/ або ж за номером телефону: 0954807588.