На луцькому ток-шоу розкажуть про соціалізацію демобілізованих військових. ВІДЕО

На ток-шоу "Протилежний погляд" розберуться, з якими проблемами зіштовхуються учасники АТО в мирному житті."Як луцька влада сприяє соціалізації демобілізованих військових та як працює реабілітаційний центр? Як атовцям отримати житло у Луцьку та чи достатньо виділяє луцька влада для цього кошти? Про забезпечення умов повернення до цивільного життя військових дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 23 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 25 листопада о 19:00", - повідомили автори проекту.Гості студії:, голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині та, керівник Волинського осередку «Національного корпусу».