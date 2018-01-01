На луцькому ток-шоу розкажуть про соціалізацію демобілізованих військових. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
На ток-шоу "Протилежний погляд" розберуться, з якими проблемами зіштовхуються учасники АТО в мирному житті.
"Як луцька влада сприяє соціалізації демобілізованих військових та як працює реабілітаційний центр? Як атовцям отримати житло у Луцьку та чи достатньо виділяє луцька влада для цього кошти? Про забезпечення умов повернення до цивільного життя військових дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 23 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 25 листопада о 19:00", - повідомили автори проекту.
Гості студії: Олег Кобилинський, голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині та Андрій Д'яченко, керівник Волинського осередку «Національного корпусу».
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"Як луцька влада сприяє соціалізації демобілізованих військових та як працює реабілітаційний центр? Як атовцям отримати житло у Луцьку та чи достатньо виділяє луцька влада для цього кошти? Про забезпечення умов повернення до цивільного життя військових дивіться у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Протилежний Погляд LIVE у п’ятницю, 23 листопада о 17:35 на ТК «UA:Волинь». А також 25 листопада о 19:00", - повідомили автори проекту.
Гості студії: Олег Кобилинський, голова Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині та Андрій Д'яченко, керівник Волинського осередку «Національного корпусу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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