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Матч «Хоффенхайм-Шахтар» покажуть у кінотеатрі «Multiplex»*

Матч «Хоффенхайм-Шахтар» покажуть у кінотеатрі «Multiplex»*
У кінотеатрі «Multiplex», що у РЦ «Промінь», відбудеться пряма трансляція матчу Ліги Чемпіонів «Хоффенхайм-Шахтар».

Футбол можна дивитись вдома, у друзів чи в пабі. У кінотеатрі «Multiplex» перегляд футболу виносять на новий рівень.

Вже 27 листопада о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!

Квитки за посиланням : http://bit.ly/2qYw5fx

Матч «Хоффенхайм-Шахтар» покажуть у кінотеатрі «Multiplex»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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