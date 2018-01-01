Матч «Хоффенхайм-Шахтар» покажуть у кінотеатрі «Multiplex»*





Футбол можна дивитись вдома, у друзів чи в пабі. У кінотеатрі «Multiplex» перегляд футболу виносять на новий рівень.



Вже 27 листопада о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!



Квитки за посиланням :





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі «Multiplex», що у РЦ «Промінь», відбудеться пряма трансляція матчу Ліги Чемпіонів «Хоффенхайм-Шахтар».Футбол можна дивитись вдома, у друзів чи в пабі. У кінотеатрі «Multiplex» перегляд футболу виносять на новий рівень.Вже 27 листопада о 22:00 вболівай за улюблену команду в комфортному залі з великим екраном!Квитки за посиланням : http://bit.ly/2qYw5fx

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