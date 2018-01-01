Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 листопада





Володимир-Волинський район



1. 10:00 - 15:00

ТзОВ „Метелик”, ЦНАП м. Володимир-Волинський: вул. Кн.. Романа, Кн. Мстислава



Горохівський район



1. 09:00-17:00

ТзОВ "Салікс Енерджі" Виробничі приміщення СГОК "Промінь" Пилорама Печихвостівська сільська рада Клуб Горохівський районний відділ освіти школа Горохівське МСТ магазин Церква Церква с. Стрільче

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППечихвостівська сільська рада башня с. Стрільче:

вул. Центральна

вул. Західна

вул. Загребля



Камінь-Каширський район



1. 09:00 – 17:00

с.Ворокомле.

2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).

с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,

с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,

с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,

с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.

с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.

3. 09:00 – 17:00 НВК «Гімназія» №2, ПП «Теплокамінь» (Котельня). м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка



Ковельський район



1. 9:00-17:00

с. Білин.



Локачинський район



1. 9:00 - 17:00 с.Хорів вул.Зелена, вул.Першотравнева



Луцький район



1. 10:00 – 16:00

с. Новокотів вул. Центральна, Польова.



Маневицький район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-1 для ремонту обліку. 10:00-15:00 СП "Маневицьке ОПГХ" (склад-контора), Маневицька центральна районна лікарня (стара поліклініка, казначейство, гуртожиток), Підприємство по організації харчування дітей (контора), Районний відділ освіти (база-склад), ФОП Оксенюк В.Ф. (кіоск по ремонту), Управління державноі казначейськоі служби Украіни (адмінприміщення), ФОП Попович В.В. (кіоск, торгівельний кіоск), ФОП Білоус Марія Іванівна (стоматполіклініка), ДП "Волинський ОЛЦДСЕСУ" (адмінприміщення), Санітарно-епідеміологічна станція. смт. Маневичі.

вул. Незалежності, 1.

вул. Незалежності, 1а.

вул. Незалежності 1б





місто Нововолинськ



1. 09:00-18:00

ДНЗ №1, магазин «Мікс», гуртівня, церква м.Нововолинськ

вул.Маяковського, 1-12

вул.Винниченка, 14-20

вул.Шухевича



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

3 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю).

с.Сокіл (повністю).

с.Навіз (повністю)..

4 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)



5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.

6 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).

с.Тихотин (повністю).

с.Бортяхівка (повністю).

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-339 9:00-17:00 с.Носачевичі ферма.

8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада.

9 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)

с.Любче (повністю)

с.Кроватка (повністю)



10 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.

11 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).

м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).

с.Залісці (повністю).

с.Кременець (повністю).

с.Михалін (повністю).



12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул. Зубрівщина.



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с Поліське,с Брунетівка



Турійський район



1. 09:00-15:30

с.м.т.Луків

2 ПЛ-0,4 кВ

КТП-185 09:00-15:30 СВК «Дружба» - гуртожиток 1,2, зерносклад, артсвердловина, церква, дільниця ветмедицини, дит.садок, лікарня, котельня с.Купичів





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 23 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 10:00 - 15:00ТзОВ „Метелик”, ЦНАП м. Володимир-Волинський: вул. Кн.. Романа, Кн. Мстислава1. 09:00-17:00ТзОВ "Салікс Енерджі" Виробничі приміщення СГОК "Промінь" Пилорама Печихвостівська сільська рада Клуб Горохівський районний відділ освіти школа Горохівське МСТ магазин Церква Церква с. СтрільчеКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАППечихвостівська сільська рада башня с. Стрільче:вул. Центральнавул. Західнавул. Загребля1. 09:00 – 17:00с.Ворокомле.2. ПЛ-10кВ Л-44-04 від ПС до ЛР-17 уч.оп. 1-375 (КТП-321, 231, 214, 313, 213, 235, 125, 334, 241, 221, 124, 220, 138, 127, 123, 250, 126, 110, 212, 226, 211, 303, 178, 219, 327, 112, 113, 230.) 09:00 – 17:00 с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А. с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.3. 09:00 – 17:00 НВК «Гімназія» №2, ПП «Теплокамінь» (Котельня). м.Камінь – Каширський, вул.. Шевченка1. 9:00-17:00с. Білин.1. 9:00 - 17:00 с.Хорів вул.Зелена, вул.Першотравнева1. 10:00 – 16:00с. Новокотів вул. Центральна, Польова.1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-1 для ремонту обліку. 10:00-15:00 СП "Маневицьке ОПГХ" (склад-контора), Маневицька центральна районна лікарня (стара поліклініка, казначейство, гуртожиток), Підприємство по організації харчування дітей (контора), Районний відділ освіти (база-склад), ФОП Оксенюк В.Ф. (кіоск по ремонту), Управління державноі казначейськоі служби Украіни (адмінприміщення), ФОП Попович В.В. (кіоск, торгівельний кіоск), ФОП Білоус Марія Іванівна (стоматполіклініка), ДП "Волинський ОЛЦДСЕСУ" (адмінприміщення), Санітарно-епідеміологічна станція. смт. Маневичі.вул. Незалежності, 1.вул. Незалежності, 1а.вул. Незалежності 1б1. 09:00-18:00ДНЗ №1, магазин «Мікс», гуртівня, церква м.Нововолинськвул.Маяковського, 1-12вул.Винниченка, 14-20вул.Шухевича1. 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3 Л43-04 9:00-17:00 с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю).с.Сокіл (повністю).с.Навіз (повністю)..4 Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Підгірне (повністю)5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-497 9:00-17:00 с.Топільне вул.Квітнева,127-143, 146-154.6 Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю). с.Переспа (повністю).с.Тихотин (повністю).с.Бортяхівка (повністю).7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-339 9:00-17:00 с.Носачевичі ферма.8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-157 9:00-17:00 с.Тристень бригада.9 Л34-01 9:00-17:00 с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)с.Любче (повністю)с.Кроватка (повністю)10 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-355 9:00-17:00 с.Ясенівка клуб с.Ясенівка вул. Новосадів, Поштова, Медова, Радянська.11 Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).м.Рожище бригадний будинок, склад. с.Ужова (повністю).с.Залісці (повністю).с.Кременець (повністю).с.Михалін (повністю).12 ПЛ-0,4 кВ від КТП-34 9:00-17:00 с.Пожарки вул. Зубрівщина.1. 10:00-16:00с Поліське,с Брунетівка1. 09:00-15:30с.м.т.Луків2 ПЛ-0,4 кВКТП-185 09:00-15:30 СВК «Дружба» - гуртожиток 1,2, зерносклад, артсвердловина, церква, дільниця ветмедицини, дит.садок, лікарня, котельня с.Купичів

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