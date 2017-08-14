У Ковелі купили житло для дитини-сироти
Сьогодні, 16:03
У Ковелі вручили ключі від квартири Ігорю Веремчуку.
Помешкання хлопець отримав у рамках міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Кошти на придбання житла порівну виділено з міського та обласного бюджетів.
Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма каже, що квартира вмебльована. Також допоможуть хлопцеві придбати неообхідні речі для домашнього побуту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Помешкання хлопець отримав у рамках міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Кошти на придбання житла порівну виділено з міського та обласного бюджетів.
Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма каже, що квартира вмебльована. Також допоможуть хлопцеві придбати неообхідні речі для домашнього побуту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 16:07
У Ковелі купили житло для дитини-сироти
Сьогодні, 16:03
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть три прем'єри*
Сьогодні, 15:47
Волинян, які їздили п'яними за кермом, покарали штрафами
Сьогодні, 15:40
Медіа