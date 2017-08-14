У Ковелі купили житло для дитини-сироти

Ігорю Веремчуку.



Помешкання хлопець отримав у рамках міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Кошти на придбання житла порівну виділено з міського та обласного бюджетів.



Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма каже, що квартира вмебльована. Також допоможуть хлопцеві придбати неообхідні речі для домашнього побуту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вручили ключі від квартириПомешкання хлопець отримав у рамках міської Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Кошти на придбання житла порівну виділено з міського та обласного бюджетів.Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма каже, що квартира вмебльована. Також допоможуть хлопцеві придбати неообхідні речі для домашнього побуту.

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