На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО

Організатору грального закладу у Горохові повідомили про підозру, а обладнання вилучили.Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими Слідчого управління Головного управління національної поліції в області та працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито незаконний гральний заклад у Горохові.У ході обшуків у закладі та в оселі організатора нелегального бізнесу виявили та вилучили понад 38 тис. грн. готівкових коштів, 6 комп'ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги доступу до азартних ігор.Організатору грального закладу повідомили про підозру у незаконному занятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 203-2 КК України).До суду скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Вирішується також питання про накладення арешту на вилучене майно й притягнення до передбаченої законом відповідальності інших причетних до роботи підпільного закладу осіб.