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На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО

На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО
Організатору грального закладу у Горохові повідомили про підозру, а обладнання вилучили.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими Слідчого управління Головного управління національної поліції в області та працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито незаконний гральний заклад у Горохові.

У ході обшуків у закладі та в оселі організатора нелегального бізнесу виявили та вилучили понад 38 тис. грн. готівкових коштів, 6 комп'ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги доступу до азартних ігор.

Організатору грального закладу повідомили про підозру у незаконному занятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 203-2 КК України).

До суду скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Вирішується також питання про накладення арешту на вилучене майно й притягнення до передбаченої законом відповідальності інших причетних до роботи підпільного закладу осіб.
На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО
На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО
На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО

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Теги: прокуратура, Волинь, гральний заклад
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Коментарі 1
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Добре, шо в Луцьку всі прикрили....
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