На Волині «прикрили» незаконний гральний заклад. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Організатору грального закладу у Горохові повідомили про підозру, а обладнання вилучили.
Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими Слідчого управління Головного управління національної поліції в області та працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито незаконний гральний заклад у Горохові.
У ході обшуків у закладі та в оселі організатора нелегального бізнесу виявили та вилучили понад 38 тис. грн. готівкових коштів, 6 комп'ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги доступу до азартних ігор.
Організатору грального закладу повідомили про підозру у незаконному занятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 203-2 КК України).
До суду скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Вирішується також питання про накладення арешту на вилучене майно й притягнення до передбаченої законом відповідальності інших причетних до роботи підпільного закладу осіб.
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Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими Слідчого управління Головного управління національної поліції в області та працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито незаконний гральний заклад у Горохові.
У ході обшуків у закладі та в оселі організатора нелегального бізнесу виявили та вилучили понад 38 тис. грн. готівкових коштів, 6 комп'ютерів та інше електрообладнання, за допомогою якого клієнтам незаконно надавались послуги доступу до азартних ігор.
Організатору грального закладу повідомили про підозру у незаконному занятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 203-2 КК України).
До суду скерували клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави. Вирішується також питання про накладення арешту на вилучене майно й притягнення до передбаченої законом відповідальності інших причетних до роботи підпільного закладу осіб.
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Коментарі 1
Добре, шо в Луцьку всі прикрили....
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