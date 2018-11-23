У Ківерцях через ремонтні роботи півдня не буде води





Про це інформує Ківерцівський районний інформаційний портал на сторінці у facebook.



"Ківерцівська дистанція водопостачання повідомляє: 23.11.18 р у м Ківерці буде відключена вода у зв'язку з ремонтними роботами з 7 до 14 год", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях 23 листопада буде відключена вода.Про це інформує Ківерцівський районний інформаційний портал на сторінці у facebook."Ківерцівська дистанція водопостачання повідомляє: 23.11.18 р у м Ківерці буде відключена вода у зв'язку з ремонтними роботами з 7 до 14 год", - йдеться у повідомлені.

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