Куди піти на вихідні у Луцьку: 23-25 листопада
Сьогодні, 11:00
У місті на цей вікенд луцькі організатори підготували чимало подій, тож спробуйте розвіяти осінню хандру та відволіктися від робочих проблем.
А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 23 листопада
Подія: Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає чергова мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці
Подія: Кінопоказ «Віддалений гавкіт собак»
Тип заходу: кінопоказ
Місце: Палац культури (вул. Б. Хмельницького, 1)
Початок: 18:00
Що обіцяють: Фільм про Донбас «Віддалений гавкіт собак» данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта відкриває XV Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA на Волині.
Це – історія 10-річного Олега, який живе зі своєю бабусею Олександрою у невеликому будинку в селі Гнутове на Донеччині. Коли до їхнього дому наблизилася лінія фронту, вони не мають куди втікати, в той час як інші залишають село. Життя стає дедалі складнішим, а війна все ніяк не закінчується…
Стрічка про дитячий світ на межі затишку та артилерійських обстрілів отримала перемогу на Фестивалі документального кіно в Амстердамі та на найбільшому скандинавському кінофестивалі у Швеції.
Подія: Kozak System
Тип заходу: концерт
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 20:00
Що обіцяють: Вибухові та ліричні, запальні та драматичні водночас Kozak System їдуть до Луцька!
В рамках осіннього концертного тура, який включатиме в себе виступи в Україні та Польщі, Kozak System заграють у Луцьку. Після вибухового літа та яскравих open-air концертів, козаки привезуть із собою не тільки чудову музичну форму, а й новий альбом «Не Моя», який із аншлагом презентували у столиці навесні. Перевірені часом і великими сценами хіти, цікаві новинки та незмінний драйв від Kozak System - усе це і трошки більше чекає на вас 23 листопада у РЦ «Промінь»!
Подія: Христина Соловій презентує альбом «Любий друг»
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: У Луцьку відбудеться концерт співачки Христини Соловій. Виступ відбудеться в рамках всеукраїнського туру.
Співачка презентує новий альбом "Любий друг" 23 листопада о 19:00 у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.
Це перші концерти співачки після річної перерви, яку вона взяла на запис платівки. Реліз носитиме назву "Любий друг" та присвячений особистим історіям співачки.
"Любий друг - ліричний герой альбому. Його душа переходить в іншу людину у кожній пісні. А сам він - моя споріднена душа. Ми з ним зустрічаємось у житті, у книжках, у кіно. І, врешті решт, він залишається в моїх піснях. Як спогад на згадку", - говорить Христина.
Субота, 24 листопада
Подія: STAND UP вечірка
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Вихідний вечір, коли можна побачити добрих друзяк та ще й насміятись досхочу, настав! У Кораблику знову стендапчик. А це означає, що чудовий настрій гарантовано. Гарна пора для того, щоб сьорбати глінтвейн, позувати фотографу і ржати від смішних жартів наших коміків. А цього разу на сцені у нас потужний склад виступаючих: Андрій Співак(Хмельницький), Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк),Artem Lyman (Луцьк), Христина Чайка(Тернопіль), Wadym Kowalyk (Тернопіль), Влад Якубов (Хмельницький).
Такий собі міні-фестиваль СтендАпу. Радимо не пропустити цю подію і тим, хто жодного разу не бував, і тим, хто вже неодноразово забігав на наші вечірки. А після Stand Up паті на вас чекатимуть танцульки від Тіми.
Неділя, 25 листопада
Подія: Коза-дереза
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Дитяча комічна опера на дві дії. «Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», - каже народна мудрість. Ця дитяча опера, написана Миколою Віталійовичем Лисенком у 1888 році за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, вчить бути добрими та співчутливими. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
23-25 листопада. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Ральф Руйнівник 2: Інтернетрі
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 12:50, 14:30, 16:00, 17:40, 19:20
Про що фільм?
На цей раз Ральф і Ванілопа фон Кекс вийдуть за межі залу ігрових автоматів і відправляться підкорювати безкраї простори Інтернету, який може і не витримати нищівної чарівності громили.
Фільм: Нація убивць
Жанр: жахи, бойовик, трилер, драма, комедія, кримінал, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 22:00
Про що фільм?
Селфі, емоджі, снепчати і секстинг - ось у чому гарні старшокласниця Лілі і її кращі подруги, які живуть в світі нескінченних чадних вечірок, інтриг і сексу без зобов'язань. Але, коли в результаті хакерської атаки в відкритий доступ виливаються тонни бруду і компромату, саме їх роблять крайніми. Тихе містечко Салем занурюється в пучину кривавої анархії, і вижити тут можна тільки вбиваючи на випередження...
Фільм: Суспірія
Жанр: жахи, фентезі, трилер, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 21:30
Про що фільм?
Молода американка приїжджає в Берлін, щоб приєднатися до знаменитої танцювальної трупи. Однак в стінах студії дівчина раптово виявляє щось зловісне і надприродне. Незабаром вона розуміє, що стане наступною жертвою, якщо не встигне розкрити таємницю прокляття, яке огорнуло легендарну танцювальну академію...
Фільм: Король Данило
Жанр: бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:50, 19:50
Про що фільм?
ХІІІ століття – це ті часи, коли в будь-який момент із будь-якого боку може прийти небезпека. Люди тоді завжди жили в напрузі, адже війна може з'явитися коли завгодно. У 1238 році Данило разом зі своїм братом Васильком атакували прикордонний замок одного ордена. Узявши в полон їх магістра, той від імені ордена запропонував союз проти загрози, яка хвилею йде зі сходу. Ім'я їй монголи-татари, яких веде за собою легендарний хан Батий. У Данила, як князя Волинсько-Галицького, є два варіанти: війна або договір. Розуміючи, що силою побороти монгол не вийде, чоловік ризикує всім і їде в лігво ворога укладати договір. Із першого погляду, ця затія приречена на провал, і Батий легко може обезголовити свого гостя, але як воно буде насправді... Навіть якщо Данило виживе, найбільша проблема чекає його вдома – це бояри, які всюди шукають для себе вигоду.
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А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 23 листопада
Подія: Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає чергова мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці
Подія: Кінопоказ «Віддалений гавкіт собак»
Тип заходу: кінопоказ
Місце: Палац культури (вул. Б. Хмельницького, 1)
Початок: 18:00
Що обіцяють: Фільм про Донбас «Віддалений гавкіт собак» данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта відкриває XV Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA на Волині.
Це – історія 10-річного Олега, який живе зі своєю бабусею Олександрою у невеликому будинку в селі Гнутове на Донеччині. Коли до їхнього дому наблизилася лінія фронту, вони не мають куди втікати, в той час як інші залишають село. Життя стає дедалі складнішим, а війна все ніяк не закінчується…
Стрічка про дитячий світ на межі затишку та артилерійських обстрілів отримала перемогу на Фестивалі документального кіно в Амстердамі та на найбільшому скандинавському кінофестивалі у Швеції.
Подія: Kozak System
Тип заходу: концерт
Місце: РЦ «Промінь»
Початок: 20:00
Що обіцяють: Вибухові та ліричні, запальні та драматичні водночас Kozak System їдуть до Луцька!
В рамках осіннього концертного тура, який включатиме в себе виступи в Україні та Польщі, Kozak System заграють у Луцьку. Після вибухового літа та яскравих open-air концертів, козаки привезуть із собою не тільки чудову музичну форму, а й новий альбом «Не Моя», який із аншлагом презентували у столиці навесні. Перевірені часом і великими сценами хіти, цікаві новинки та незмінний драйв від Kozak System - усе це і трошки більше чекає на вас 23 листопада у РЦ «Промінь»!
Подія: Христина Соловій презентує альбом «Любий друг»
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 19:00
Що обіцяють: У Луцьку відбудеться концерт співачки Христини Соловій. Виступ відбудеться в рамках всеукраїнського туру.
Співачка презентує новий альбом "Любий друг" 23 листопада о 19:00 у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.
Це перші концерти співачки після річної перерви, яку вона взяла на запис платівки. Реліз носитиме назву "Любий друг" та присвячений особистим історіям співачки.
"Любий друг - ліричний герой альбому. Його душа переходить в іншу людину у кожній пісні. А сам він - моя споріднена душа. Ми з ним зустрічаємось у житті, у книжках, у кіно. І, врешті решт, він залишається в моїх піснях. Як спогад на згадку", - говорить Христина.
Субота, 24 листопада
Подія: STAND UP вечірка
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:30
Що обіцяють: Вихідний вечір, коли можна побачити добрих друзяк та ще й насміятись досхочу, настав! У Кораблику знову стендапчик. А це означає, що чудовий настрій гарантовано. Гарна пора для того, щоб сьорбати глінтвейн, позувати фотографу і ржати від смішних жартів наших коміків. А цього разу на сцені у нас потужний склад виступаючих: Андрій Співак(Хмельницький), Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк),Artem Lyman (Луцьк), Христина Чайка(Тернопіль), Wadym Kowalyk (Тернопіль), Влад Якубов (Хмельницький).
Такий собі міні-фестиваль СтендАпу. Радимо не пропустити цю подію і тим, хто жодного разу не бував, і тим, хто вже неодноразово забігав на наші вечірки. А після Stand Up паті на вас чекатимуть танцульки від Тіми.
Неділя, 25 листопада
Подія: Коза-дереза
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Дитяча комічна опера на дві дії. «Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», - каже народна мудрість. Ця дитяча опера, написана Миколою Віталійовичем Лисенком у 1888 році за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, вчить бути добрими та співчутливими. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
23-25 листопада. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Ральф Руйнівник 2: Інтернетрі
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:10, 12:50, 14:30, 16:00, 17:40, 19:20
Про що фільм?
На цей раз Ральф і Ванілопа фон Кекс вийдуть за межі залу ігрових автоматів і відправляться підкорювати безкраї простори Інтернету, який може і не витримати нищівної чарівності громили.
Фільм: Нація убивць
Жанр: жахи, бойовик, трилер, драма, комедія, кримінал, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 22:00
Про що фільм?
Селфі, емоджі, снепчати і секстинг - ось у чому гарні старшокласниця Лілі і її кращі подруги, які живуть в світі нескінченних чадних вечірок, інтриг і сексу без зобов'язань. Але, коли в результаті хакерської атаки в відкритий доступ виливаються тонни бруду і компромату, саме їх роблять крайніми. Тихе містечко Салем занурюється в пучину кривавої анархії, і вижити тут можна тільки вбиваючи на випередження...
Фільм: Суспірія
Жанр: жахи, фентезі, трилер, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 21:30
Про що фільм?
Молода американка приїжджає в Берлін, щоб приєднатися до знаменитої танцювальної трупи. Однак в стінах студії дівчина раптово виявляє щось зловісне і надприродне. Незабаром вона розуміє, що стане наступною жертвою, якщо не встигне розкрити таємницю прокляття, яке огорнуло легендарну танцювальну академію...
Фільм: Король Данило
Жанр: бойовик, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 10:50, 19:50
Про що фільм?
ХІІІ століття – це ті часи, коли в будь-який момент із будь-якого боку може прийти небезпека. Люди тоді завжди жили в напрузі, адже війна може з'явитися коли завгодно. У 1238 році Данило разом зі своїм братом Васильком атакували прикордонний замок одного ордена. Узявши в полон їх магістра, той від імені ордена запропонував союз проти загрози, яка хвилею йде зі сходу. Ім'я їй монголи-татари, яких веде за собою легендарний хан Батий. У Данила, як князя Волинсько-Галицького, є два варіанти: війна або договір. Розуміючи, що силою побороти монгол не вийде, чоловік ризикує всім і їде в лігво ворога укладати договір. Із першого погляду, ця затія приречена на провал, і Батий легко може обезголовити свого гостя, але як воно буде насправді... Навіть якщо Данило виживе, найбільша проблема чекає його вдома – це бояри, які всюди шукають для себе вигоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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