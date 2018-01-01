Куди піти на вихідні у Луцьку: 23-25 листопада

У місті на цей вікенд луцькі організатори підготували чимало подій, тож спробуйте розвіяти осінню хандру та відволіктися від робочих проблем.А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає чергова мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місціПодія:Тип заходу: кінопоказМісце: Палац культури (вул. Б. Хмельницького, 1)Початок: 18:00Що обіцяють: Фільм про Донбас «Віддалений гавкіт собак» данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта відкриває XV Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA на Волині.Це – історія 10-річного Олега, який живе зі своєю бабусею Олександрою у невеликому будинку в селі Гнутове на Донеччині. Коли до їхнього дому наблизилася лінія фронту, вони не мають куди втікати, в той час як інші залишають село. Життя стає дедалі складнішим, а війна все ніяк не закінчується…Стрічка про дитячий світ на межі затишку та артилерійських обстрілів отримала перемогу на Фестивалі документального кіно в Амстердамі та на найбільшому скандинавському кінофестивалі у Швеції.Подія:Тип заходу: концертМісце: РЦ «Промінь»Початок: 20:00Що обіцяють: Вибухові та ліричні, запальні та драматичні водночас Kozak System їдуть до Луцька!В рамках осіннього концертного тура, який включатиме в себе виступи в Україні та Польщі, Kozak System заграють у Луцьку. Після вибухового літа та яскравих open-air концертів, козаки привезуть із собою не тільки чудову музичну форму, а й новий альбом «Не Моя», який із аншлагом презентували у столиці навесні. Перевірені часом і великими сценами хіти, цікаві новинки та незмінний драйв від Kozak System - усе це і трошки більше чекає на вас 23 листопада у РЦ «Промінь»!Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 19:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться концерт співачки Христини Соловій. Виступ відбудеться в рамках всеукраїнського туру.Співачка презентує новий альбом "Любий друг" 23 листопада о 19:00 у Волинському академічному облмуздрамтеатрі ім. Т.Шевченка.Це перші концерти співачки після річної перерви, яку вона взяла на запис платівки. Реліз носитиме назву "Любий друг" та присвячений особистим історіям співачки."Любий друг - ліричний герой альбому. Його душа переходить в іншу людину у кожній пісні. А сам він - моя споріднена душа. Ми з ним зустрічаємось у житті, у книжках, у кіно. І, врешті решт, він залишається в моїх піснях. Як спогад на згадку", - говорить Христина.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Вихідний вечір, коли можна побачити добрих друзяк та ще й насміятись досхочу, настав! У Кораблику знову стендапчик. А це означає, що чудовий настрій гарантовано. Гарна пора для того, щоб сьорбати глінтвейн, позувати фотографу і ржати від смішних жартів наших коміків. А цього разу на сцені у нас потужний склад виступаючих: Андрій Співак(Хмельницький), Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк),Artem Lyman (Луцьк), Христина Чайка(Тернопіль), Wadym Kowalyk (Тернопіль), Влад Якубов (Хмельницький).Такий собі міні-фестиваль СтендАпу. Радимо не пропустити цю подію і тим, хто жодного разу не бував, і тим, хто вже неодноразово забігав на наші вечірки. А після Stand Up паті на вас чекатимуть танцульки від Тіми.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Дитяча комічна опера на дві дії. «Брехнею світ обійдеш та назад не вернешся», - каже народна мудрість. Ця дитяча опера, написана Миколою Віталійовичем Лисенком у 1888 році за мотивами української народної казки, розповідає про те, як згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога, вчить бути добрими та співчутливими. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.Фільм:Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 12:50, 14:30, 16:00, 17:40, 19:20Про що фільм?На цей раз Ральф і Ванілопа фон Кекс вийдуть за межі залу ігрових автоматів і відправляться підкорювати безкраї простори Інтернету, який може і не витримати нищівної чарівності громили.Фільм:Жанр: жахи, бойовик, трилер, драма, комедія, кримінал, детективМісце: «Premier City»Початок: 22:00Про що фільм?Селфі, емоджі, снепчати і секстинг - ось у чому гарні старшокласниця Лілі і її кращі подруги, які живуть в світі нескінченних чадних вечірок, інтриг і сексу без зобов'язань. Але, коли в результаті хакерської атаки в відкритий доступ виливаються тонни бруду і компромату, саме їх роблять крайніми. Тихе містечко Салем занурюється в пучину кривавої анархії, і вижити тут можна тільки вбиваючи на випередження...Фільм:Жанр: жахи, фентезі, трилер, детективМісце: «Premier City»Початок: 21:30Про що фільм?Молода американка приїжджає в Берлін, щоб приєднатися до знаменитої танцювальної трупи. Однак в стінах студії дівчина раптово виявляє щось зловісне і надприродне. Незабаром вона розуміє, що стане наступною жертвою, якщо не встигне розкрити таємницю прокляття, яке огорнуло легендарну танцювальну академію...Фільм:Жанр: бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:50, 19:50Про що фільм?ХІІІ століття – це ті часи, коли в будь-який момент із будь-якого боку може прийти небезпека. Люди тоді завжди жили в напрузі, адже війна може з'явитися коли завгодно. У 1238 році Данило разом зі своїм братом Васильком атакували прикордонний замок одного ордена. Узявши в полон їх магістра, той від імені ордена запропонував союз проти загрози, яка хвилею йде зі сходу. Ім'я їй монголи-татари, яких веде за собою легендарний хан Батий. У Данила, як князя Волинсько-Галицького, є два варіанти: війна або договір. Розуміючи, що силою побороти монгол не вийде, чоловік ризикує всім і їде в лігво ворога укладати договір. Із першого погляду, ця затія приречена на провал, і Батий легко може обезголовити свого гостя, але як воно буде насправді... Навіть якщо Данило виживе, найбільша проблема чекає його вдома – це бояри, які всюди шукають для себе вигоду.