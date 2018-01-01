Луцькі студенти пили каву з банкірами*

З нагоди Міжнародного дня студента ПриватБанк вирішив зламати традиції офіційних привітань і влаштувати неформальне спілкування з молоддю. 20 листопада керівництво фінансової установи запросило на каву найактивніших студентів Луцького національного технічного університету.Нещодавно ПриватБанк увійшов до десятки найбільших роботодавців України. Тож луцьким студентам, які вивчають економіку і фінанси, вирішили показати банк із неформального боку – за чашкою кави з керівниками установи у регіонах.Студентам Луцького національного технічного університету розповідали про технологічні «фішки» ПриватБанку та цікаві можливості для студентів. Так, керівник напрямку Трудових ресурсів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Антоніна Зарубайко закликала молодь проходити онлайн-практику у фінансовій установі.«Це зручно, бо ви просто зі свого комп’ютера чи планшета вивчаєте все, що повинен знати працівник ПриватБанку, занурюєтеся у справжню роботу, а не прибираєте у шухлядах на «формальній» літній практиці. А ми своєю чергою маємо людей, вже готових до роботи у банку, яким не потрібно пояснювати елементарні речі», – зазначила Антоніна Зарубайко.До слова, саме прозорий кар’єрний ріст і можливості розвитку – одна з основних переваг роботи у ПриватБанку.«Я прийшла на роботу у банк касиром. Тоді ПриватБанк тільки починався, створювалися всі програми і додатки і не було таких технологічних можливостей, як зараз. І це вдвічі приємно: бачити, як розвивається твоя компанія і рости у ній», – поділилася керівник напрямку Роздрібні продажі Вікторія Корнієнко.Своїми рецептами успіху зі студентами ділився і директор Північно-Західного регіонального управління«Головне – вірити в себе і свої сили. Немає нічого неможливого. Просто треба виходити із зони комфорту. Якщо відчуваєте, що на роботі у вас вже все стабільно, нічого не напружує, – це сигнал, що треба щось змінювати і рухатися далі», – радив він.Майже три години спілкування, солодощі – і студенти отримали корисні подарунки та селфі на пам’ять. А ще – впевненість, що по завершенню навчання їм будуть раді у ПриватБанку.