Лікар Валіхновський прооперує дитину з рідкісним синдромом. ВІДЕО

Ксенію Когтину з Харкова, діагноз якої трапляється в однієї дитини на мільйон.



Про те, що дівчинка з'явиться на світ з патологією, її мама дізналися на 25 тижні вагітності. За місяць до появи дитини батько поїхав на заробітки, щоб забезпечити доньку та дружину усім необхідним, - повідомляє Віталій не повернувся ні до народження доньки, ні на її виписку з пологового будинку. Відтоді у мами-одиначки Ольги Когтиної почалося тривожне життя по лікарнях. Всього за два половиною роки маленька Ксенія перенесла аж 5 операцій.



Під час обговорення проблеми у студії лікар з Волині Ростислав Валіхновський та його брат, лікар Тарас Валіхновський прийняли рішення взятися за цю складну справу.



«Запрошую до перегляду нового випуску програми «Стосується кожного», де мій брат, лікар-хірург вищої категорі, Тарас Валіхновський та я, через прямий ефір з Катару, прийняли рішення допомогти маленькій Ксенії на базі Valikhnovski Surgery Institute. Ксенія народилась із синдромом Фрейзера – генетичною патологією, яка вражає лицевий скелет, органи слуху, сечовивідної системи», – написав на сторінці у Фейсбуці Ростислав Валіхновський.









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