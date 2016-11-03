На Рівненщині син до смерті кочергою побив матір

У селі Глушиця на Рівненщині син до смерті побив 45-річну матір.Трагедія трапилась 20 листопада, - інформує ГУНП у Рівненській області.Про смерть матері до поліції повідомив її ж кривдник — 26-річний син. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що матір проживала у будинку із трьома синами. Старший із них частенько піднімав на неї руку. До того ж, перебував на обліку як сімейний насильник і неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців.20 листопада близько 18.30 26-річний зловмисник знову зчинив сварку із матір’ю і завдав їй численні удари по всьому тілу, зокрема і металевою коцюбою. За що і як бив — не пам’ятає, бо перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. А вже на ранок виявив її без ознак життя.Молодші сини того вечора повернулися додому пізніше та побачили матір із синцями та забоями, допомогли дістатися ліжка. Про те, що отримані травми надто серйозні, не думали, бо мати не раз потерпала від побоїв їхнього старшого брата.Відповідно до лікарського свідоцтва смерть жінки настала внаслідок набряку-набухання з компресією головного мозку, закритої тупої травми шиї з переломами шийних хребців.У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 26-річному молодику повідомлено про підозру. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.Санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.