Хотів повіситись, але не втримався: у Харкові чоловік впав з мосту





Про це повідомляє прес-служба поліції області, – пише



Повідомлення про те, що на перехресті вулиці Залютінська та Сумський шлях під мостом лежить тіло чоловіка, надійшло до поліції у четвер, 22 листопада, о 10:13.



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.



Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Холодногірського відділу поліції.



Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини події з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові знайшли тіло чоловіка під мостом.Про це повідомляє прес-служба поліції області, – пише УНІАН Повідомлення про те, що на перехресті вулиці Залютінська та Сумський шлях під мостом лежить тіло чоловіка, надійшло до поліції у четвер, 22 листопада, о 10:13.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Холодногірського відділу поліції.Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини події з’ясовуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію