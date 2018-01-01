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Хотів повіситись, але не втримався: у Харкові чоловік впав з мосту

Хотів повіситись, але не втримався: у Харкові чоловік впав з мосту
У Харкові знайшли тіло чоловіка під мостом.

Про це повідомляє прес-служба поліції області, – пише УНІАН.

Повідомлення про те, що на перехресті вулиці Залютінська та Сумський шлях під мостом лежить тіло чоловіка, надійшло до поліції у четвер, 22 листопада, о 10:13.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Холодногірського відділу поліції.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини події з’ясовуються.

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Теги: суїцид, Харків, смерть
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